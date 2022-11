Solange Frazão impressiona ao abrir sua suíte com closet, penteadeira e mais

Musa fitness Solange Frazão compartilhou vídeo mostrando seus cômodos mais íntimos e impressionou com tanto luxo

A musa fitness Solange Frazão (59) abriu a porta de seu quarto após mostrar um pouco da parte de baixo de sua mansão nos últimos dias. Nesta quarta-feira, 16, a famosa publicou um vídeo mostrando o cômodo, que fica na parte superior da casa e impressionou.

Seguindo o estilo da decoração do restante do lar, a suíte master da influenciadora foi decorada com tons de bege e pontos luminosos com dourado e muitos espelhos.

Orgulhosa com sua casa nova e reformada da forma como sonhada, Solange Frazão fez um breve tour na área onde dorme, exibindo sua cama e a vista que tem do local.

Além disso, ela mostrou que no local há uma penteadeira para se maquiar e um closet com vários armários espelhos, nos quais guarda seus sapatos de grife e muitas roupas.

"A mão do sucesso profissional tem 6 dedos. Caráter. Vocação. Talento. Esforço. Disciplina. Deus", escreveu na legenda da publicação.

Ainda nos últimos dias, ao exibir um resumo do processo de reforma de sua mansão, a influenciadora falou sobre realizar o sonho de construir sua casa. "Testemunho: Foi amor à primeira vista. E quando é AMOR enxergamos além do que vemos. Eu já sabia que um dia ela seria minha… Em contra partida estava com dificuldades em vender a outra casa, e só assim poderia realizar meu sonho", contou.u;

Solange Frazão mostra seu quarto; veja:

Solange Frazão impressiona ao relembrar foto de 20 anos atrás

Recentemente, Solange Frazão recordou uma foto de quando tinha 39 anos e chocou ao comparar com um clique atual. Com a barriga mais seca atualmente, ela falou sobre o segredo de sua boa forma.

"Todas as restrições de guloseimas… Todos os dias em que treinei as 5 da manhã por não ter outro horário… Todos os dias que tive disciplina alimentar… Todos os dias que tive determinação para não desistir mesmo dando tudo errado… Todos os dias em que disse NÃO ao açúcar e lembrei do mal que ia me fazer… Todos os dias em que dormi cedo para recuperar o corpo e a mente… Todos os dias que estava exausta e treinei assim mesmo…", disse.

