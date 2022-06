Simone impressiona ao mostrar piscina e vista de sua mansão

Cantora Simone mostrou em vídeo um pouco da área externa de sua casa em São Paulo e impressionou

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 11h17

A cantora Simone Mendes (38) mostrou um pouco da piscina de sua mansão e da vista que tem de um dos lados da casa ao registrar um momento engraçado de sua residência nesta quarta-feira, 29.

Após o varal cair na piscina, as funcionárias da sertaneja tentaram resgatar as roupas afundadas e a famosa registrou o momento divertido.

Depois delas conseguirem salvar as peças, Simone continuou gravando a área externa e falou sobre não usar muito a piscina.

"Faz tempo que não lhe uso hein, senhora? E no frio de São Paulo como é que usa?", disse ela onde mora. "Que piscininha envolvente, que piscininha simpática, obrigada senhor", agradeceu a deus pela conquista.

Logo em seguidora, a coleguinha - que está se apresentando sem Simaria Mendes (39) nos shows - mostrou um pouco da vista verde que tem. "O mundo de pandora pra vocês", brincou ela.

Ainda na última semana, Simone Mendes gravou uma série de stories com o filho para contar que passou a madrugada com o herdeiro no hospital após ele sentir fortes dores.

