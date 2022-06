Simone passa a madrugada no hospital com o filho após ele sentir dores

Na rede social, Simone fez vídeos com o filho, Henry, contando sobre a madrugada que passaram no hospital

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 11h09

Na madrugada desta quarta-feira, 22, o filho de Simone Mendes e Kaká Diniz pediu para ser levado ao hospital.

Em sua rede social, a cantora compartilhou uma série de vídeos ao lado de Henry, de sete anos, que contou o que aconteceu com ele.

"Bom dia, galera, madrugada foi insana hein? Chegou um cidadãozinho aqui no meu quarto de madrugada...", começou ela ao garoto pedir para contar a história.

Segundo Henry, ele estava em seu quarto quando decidiu ir para o dos pais ao sentir uma dor no pé insuportável. "Não era uma dor normal", contou o menino que pediu para a mãe levá-lo ao médico. "Quando a gente foi, tinha um doutor, quando ele foi ver, ele tava mexendo meu pé, fazendo uma massagem... daí tive que andar na ponta do pé no corredor inteiro e voltar", comentou como foi a consulta.

Henry então contou que doeu muito ao tirar sangue e tomar remédio na veia. "Daí agora meu pé tá curado, a gente vai correr muito", declarou o garoto ao surgir recuperado. Simone completou. "Já tá zero quilômetro, já pode brincar", falou a coleguinha.

Simone se emociona em show sem Simaria

Na última semana, Simone precisou se apresentar pela primeira vez sem Simaria (40) após a irmã anunciar uma pausa na carreira para cuidar da saúde.

A notícia do afastamento da coleguinha mais velha surgiu em meio a declarações polêmicas dela sobre o fim de seu casamento com o pai de seus filhos e as brigas com Simone.