Simone choca ao criticar decoração da casa de Carlinhos Maia: ‘Devolver?’

Simone Mendes desaprova item da decoração da mansão de Carlinhos Maia e os dois concordam em devolver a peça

A cantora Simone Mendes surpreendeu ao criticar um item da decoração da mansão de Carlinhos Maia na Grande São Paulo. Ela não gostou do estilo do lustre da casa do amigo e indicou que ele trocasse a peça.

O momento foi compartilhado em um vídeo divertido nas redes sociais. Simone comparou o lustre com um balão do personagem Mickey e ainda ficou chocada com o valor. Isso porque o conjunto de lustres custou cerca de R$ 170 mil.

"Não dá para devolver, não?”, perguntou ela, que não gostou do estilo dos lustres. E Carlinhos confirmou: "Eles trocam, eles são bons”.

Então, ela logo indicou que iria ajudá-lo a escolher outros objetos. "Vamos escolher outro? Esse aí não tá bom, não, tá feio. Parece umas bolinhas de aniversário, só falta as orelhinhas do Mickey”, disse ela.

A sala da casa de Simone Mendes

A cantora Simone Mendes revelou que fez uma mudança na decoração da sala de estar em sua casa. Há pouco tempo, a estrela mostrou vídeos nos stories do Instagram para contar que trocou o sofá de lugar para dar uma nova imagem ao ambiente.

Nos stories do Instagram, ela revelou que trocou o sofá de lugar com as poltronas. A sala de estar da artista tem uma decoração luxuosa. Os móveis são clássicos, em tons de branco e dourado, e a parede conta com uma coleção de quadros.

“Eu queria mudar, queria modificar. O sofá era lá onde estão as poltronas”, disse ela.

Simone mostra a sala de estar de sua mansão: