Simone, da dupla com Simaria, revela como é a sala de sua casa

A cantora Simone Mendes, da dupla com Simaria, mostra a mudança dos móveis que fez na sala de estar de sua casa

CARAS Digital Publicado em 16/07/2022, às 13h08

A cantora Simone Mendes (38), da dupla com Simaria (40), revelou que fez uma mudança na decoração da sala de estar em sua casa. Neste final de semana, a estrela mostrou vídeos nos stories do Instagram para contar que trocou o sofá de lugar para dar uma nova imagem ao ambiente.

Nos stories do Instagram, ela revelou que trocou o sofá de lugar com as poltronas. A sala de estar da artista tem uma decoração luxuosa. Os móveis são clássicos, em tons de branco e dourado, e a parede conta com uma coleção de quadros.

“Eu queria mudar, queria modificar. O sofá era lá onde estão as poltronas”, disse ela.

Simone mostra a sala de estar de sua mansão:

Simone curte dias de férias em parque aquático

Nos últimos dias, Simone Mendes curtiu alguns dias de descanso em um parque aquático no nordeste. Nas redes sociais, ela mostrou stories do seu momento em família e também ostentou sua boa forma ao aparecer só de maiô pink. Veja as fotos aqui.

Vale lembrar que Simone Mendes perdeu cerca de 25 quilos nos últimos meses. Ela passou por uma reeducação alimentar e conseguiu conquistar o seu corpo ideal. Recentemente, a artista falou sobre o impacto dos quilos a menos em sua vida.

“Teve um impacto na minha autoestima também. Acho maravilhoso as mulheres que se aceitam, mas eu me sentia desconfortável em me ver com aquela quantidade de peso sem roupa. Depois que você perde peso, fica tudo diferente, o sexo vai até de luz acesa (risos). É só alegria e namoro”, brincou ela