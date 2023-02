Simaria impressiona ao mostrar cozinha e vista de sua mansão: ''Meu barraco''

Cantora Simaria mostrou momento na cozinha de sua casa e chamou a atenção com vista deslumbrante e decoração luxuosa

A cantora Simaria Mendes (40) compartilhou um momento de sua intimidade em casa na rede social e impressionou ao revelar um pouco de sua mansão. Neste sábado, 04, ela se gravou fazendo o almoço no local e chamou a atenção com os detalhes do ambiente.

Fazendo arroz, feijão e carne moída em um fogão cooktop, a artista, após exibir a comida das panelas, gravou um pouco da vista que tem de sua mansão.

A piscina e uma extensa área verde, com muitas árvores, fazem parte da paisagem que contempla a cozinha de conceito aberto da casa da famosa.

"Fazendo uma comidinha, meu barraco, estamos em casa, esperando meus pitoquinhos, esperando meus nenéns chegarem", comentou Simaria ao exibir um pouco do local todo em branco com detalhes em preto.

Recentemente, Simaria fez fotos em seu quarto e a bagunça do cômodo roubou a cena na rede social. Com roupas jogadas na cama, ela registrou o momento em seu cantinho.

Veja as fotos da cozinha de Simaria:

