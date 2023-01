Simaria capricha no decote ao look branco na piscina

Simaria aparece de top e lingerie em foto ousada na piscina e brinca: 'Uma coroa dessa'

A cantora Simaria (40) elevou a temperatura das redes sociais nesta semana ao compartilhar uma nova foto com look ousado. Desta vez, a morena apareceu com um top branco com amarração e lingerie branca em uma piscina.

Na foto, feita em um cenário paradisíaco, ela deixou à mostra o seu decote poderoso, a barriguinha sarada e as curvas impecáveis ao caprichar na pose. Além disso, a estrela ainda brincou: “Uma coroa dessa”.

Atualmente, Simaria está dedicada a cuidar dos seus filhos, Giovanna (10) e Pawel (7), fruto do antigo relacionamento com Vicente Escrig (41). Desde que deixou a dupla com a irmã, Simone (38), ela está longe dos holofotes e compartilha alguns momentos da rotina em sua casa com os filhos nos stories do Instagram.

Sensitiva faz previsão para Simaria Mendes

Em entrevista na TV CARAS, Lene Sensitiva fez previsão para a vida da cantora Simaria. Ela contou que a estrela pode retomar a dupla com a irmã, Simaria, e ainda engravidar.

“Simone e Simaria, quem acredita que acabou está bem enganado! Vão retornar sim, a dupla vai retornar e com muito sucesso. Falando nisso, quem está solteira é a Simaria, né? Tem um boy maravilhoso chegando na vida dela” Segura a barriga, ou você vai ficar grávida. Logo na primeira jogada de bola com o boy, Simaria pode ficar grávida. Não adianta dizer que tem DIU, não, porque o DIU não segura não. Não lute com isso, é dessa forma”, disse ela na TV CARAS.