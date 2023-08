Simaria choca seguidores ao exibir bagunça em casa: “Nem aí pra nada”

Ex-dupla de Simone, Simaria surge requebrando em seu closet em novo vídeo, mas bagunça no cômodo rouba a cena

A cantora sertaneja Simaria Mendes deixou seus seguidores chocados ao compartilhar um vídeo em suas redes sociais nesta quinta-feira, 24. A ex-integrante da dupla sertaneja com SimoneMendes surpreendeu ao aparecer requebrando no seu closet, mas a bagunça no cômodo acabou roubando completamente a cena.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Simaria dividiu um momento descontraído com seus mais de 27 milhões de seguidores. No registro, a beldade aparece requebrando, com os cabelos bagunçados logo após acordar e usando apenas uma camiseta branca curta como seu pijama.

Apesar de dançar e fazer carão, outro detalhe roubou a cena no vídeo de Simaria. É que a cantora deixou a bagunça do closet à mostra, com roupas e sapatos espalhados por todo o cômodo. Na legenda, a cantora contou que estava na função de arrumar a desordem: “Dona de casa. A música muda qualquer estado de espírito”, ela justificou.

Mas os seguidores da musa não perdoaram! Em choque com a bagunça, eles deixaram comentários afiados para Simaria: “Mas é bagunceira”, disparou um fã. “Bora arrumar?”, sugeriu outro. “Que bagunça é essa?”, disse mais um. "Gente, a empregada faltou?", questionou outra. “Até parece que limpa a casa”, disse um fã.

Outros admiradores saíram em defesa de Simaria, e ficaram contentes em ver o momento de descontração: “Amo essa vibe da Simaria de quem não tá nem aí pra nada”, disse uma fã. “Eu amo sua alegria! Você faz tanta falta nos palcos! Sua energia cura as pessoas te amo”, exaltou mais um. “Linda me representa em tantas coisas”, escreveu uma terceira.

Vale lembrar que a separação da dupla aconteceu em agosto do ano passado em meio a especulações. Desde então Simaria se afastou dos palcos e revelou que está se preparando para retomar a carreira musical. Já Simone assumiu os shows que aconteceriam com a irmã e seguiu em carreira solo.

Simaria rouba a cena em local paradisíaco:

Além do talento inegável, Simaria também é dona de um físico invejável! Ainda nesta quinta-feira, 24, a ex-dupla de Simone Mendes aproveitou o clima de tbt na rede social e resgatou uma foto curtindo um local paradisíaco, dando um show de beleza natural ao posar após um mergulho!