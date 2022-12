Poliana Rocha impressiona ao mostrar decoração de Natal de seu jardim

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, encantou ao exibir luzes natalinas da área externa de sua mansão

A esposa do cantor Leonardo (59), Poliana Rocha (46), impressionou ao mostrar como ficaram a decoração de Natal com luzes no jardim de entrada de sua mansão. Nesta quinta-feira, 01, ela fez vídeos do local e chamou a atenção.

Nos registros publicados pela mãe de Zé Felipe (24), ela exibiu o resultado da decoração à noite. Com luzes brancas, verdes e amarelas o local foi iluminado.

Poliana Rocha registrou orgulhosa como ficou a área externa de seu lar em clima natalino. Uma árvore central, anjos e outros formatos serviram de enfeite na grama extensa da parte da frente da residência.

Recentemente, antes de sua neta caçula nascer, Poliana Rocha mostrou a nova decoração do quarto de Maria Alice e Maria Flor.

Veja a decoração natalina do jardim de Poliana Rocha:

Esposa de Leonardo abre o jogo sobre relacionamento com Virginia Fonseca

A empresária Poliana Rocha, que é a esposa do cantor Leonardo, contou sobre a relação com a nora, Virginia Fonseca, ao responder perguntas dos fãs nas redes sociais. Ela foi surpreendida com uma seguidora questionando a interação delas nas redes sociais e abriu o jogo sobre a convivência das duas.

A seguidora escreveu: “Você é uma excelente sogra! Faz de tudo, ela devia ser mais agradecida, curtir e comentar?!”. Então, Poliana destacou a boa convivência com a nora e disse que a decisão de curtir ou não nas redes sociais é uma decisão de Virginia.

