Poliana Rocha mostra nova decoração no quarto das netas, Maria Alice e Maria Flor

A vovó coruja Poliana Rocha está preparando tudo na sua casa para a chegada da segunda neta, Maria Flor

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 18h23

Poliana Rocha (44) atualizou os seguidores sobre a reforma no quarto das netas Maria Alice e Maria Flor na sua casa. Pelos Stories do Instagram, a influenciadora mostrou detalhes nas paredes e encantou.

No vídeo, é possível ver molduras florais e os nomes das meninas escritos em tinta dourada. Além disso, no centro do cômodo tem a frase: "Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém!", um trecho da oração feita ao anjo da guarda.

"Quartinho das Marias", escreveu a vovó coruja, que está ansiosa para a chegada da segunda neta, filha de Zé Felipe e Virginia Fonseca.

Recentemente, a esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, deu sua opinião sobre o último acontecimento polêmico envolvendo a nora, a influenciadora Virginia Fonseca, e sua neta, Maria Alice. Ela gravou stories para falar sobre o assunto. "Maria Alice falando pouco pela idade dela, cada criança fala no seu tempo e se fala pouco ou fala muito isso é problema dos pais, então vamos parar de julgamento, vamos crescer como ser humano", declarou.

