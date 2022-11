Esposa de Leonardo abre o jogo sobre relacionamento com Virginia Fonseca

Sogra de Virginia Fonseca, Poliana Rocha responde pergunta de fã sobre a interação com a nora nas redes sociais: 'Escolha dela'

A empresária Poliana Rocha, que é a esposa do cantor Leonardo, contou sobre a relação com a nora, Virginia Fonseca, ao responder perguntas dos fãs nas redes sociais. Ela foi surpreendida com uma seguidora questionando a interação delas nas redes sociais e abriu o jogo sobre a convivência das duas.

A seguidora escreveu: “Você é uma excelente sogra! Faz de tudo, ela devia ser mais agradecida, curtir e comentar?!”. Então, Poliana destacou a boa convivência com a nora e disse que a decisão de curtir ou não nas redes sociais é uma decisão de Virginia.

“Eu posso falar somente por mim. Amo minha nora e realmente faço tudo por ela, com amor, sem esperar nada em troca! Agora... se ela curte ou não curte minhas fotos, já é uma escolha dela! Respeito!”, afirmou.

Poliana Rocha monta sua árvore de Natal

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, já está começando os preparativos para o natal na mansão da família. Nos stories, ela mostrou a preparação da árvore de natal.

Em tons de rosé e dourado com adornos diversos, Poliana mostrou a decoração em detalhes e explicou porque já estava preparando há dois meses da data comemorativa. "Eu já montei porque eu quero curtir mais esse momento de Natal, porque passa tão rápido, né", comentou.