Já? Poliana Rocha mostra montagem de árvore de natal luxuosa

A esposa de Leonardo, Poliana Rocha, se adiantou nas comemorações natalinas

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 18h17

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, já está começando os preparativos para o natal na mansão da família. Nos stories, ela mostrou a preparação da árvore de natal.

Na gravação, Rocha comentou que a responsável pela árvore trabalhava com ela há muito tempo: "Ela que tá comigo há mais de 18 anos e monta minha árvore de natal com tanto carinho. Olha o tanto que ficou linda esse ano".

Em tons de rosé e dourado com adornos diversos, Poliana mostrou a decoração em detalhes e explicou porque já estava preparando há dois meses da data comemorativa. "Eu já montei porque eu quero curtir mais esse momento de Natal, porque passa tão rápido, né", comentou.

Além de compartilhar os preparativos para as festas, a loira se tornou avó novamente. Maria Flor, filha de Zé Felipe e Viriginia Fonseca, nasceu no último sábado (22). Desde então, a vovó coruja já publicou diversas fotos segurando a menininha e disse que se emocionou muito com a chegada da irmã caçula de Maria Alice.

Confira fotos da decoração natalina de Poliana Rocha: