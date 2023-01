Paulo Vieira emociona ao contar que deu uma casa de presente para a mãe

“Todo menino pobre tem esse sonho”, disse Paulo Vieira ao participar do ‘Encontro’ e revelar o presente

Na manhã de segunda-feira, 16, Paulo Vieira (30) participou do programa Encontro e emocionou os convidados. Durante a conversa, o humorista topou participar do quadro chamado “Divã do Encontro”, que simula uma terapia, e contou que teve a oportunidade de dar uma casa de presente para a mãe. Inclusive, a família toda passou o natal no novo lar.

Durante a declaração, Paulo, que costuma compartilhar relatos engraçados sobre a família, abriu o coração, falou de sua infância e revelou que esse é um desejo antigo. "A maior felicidade é fazer os meus felizes. No fim do ano dei uma casa para minha mãe e todo menino pobre tem esse sonho”, disse emocionado ao relembrar o passado.

O humorista ainda brincou com a situação. “Eu vi também que não adianta dar uma casa chique para minha família, ela vai destruir, não tem como", comentou Paulo, que agora comandará uma atração do Big Brother Brasil, que estreia também nesta segunda-feira, 16.

Ainda no clima de “Divã” no programa, Paulo se divertiu ao revelar o seu primeiro trauma de infância em tom de brincadeira: "Não ter cabido na roupa dos bichinhos da Parmalat. Todo mundo tem, meus amigos postam para me humilhar. Não coube leão, zebra, nem o elefante me coube. Até hoje tenho vontade de comprar uma fantasia de leão”, disse com bom-humor.

Entenda os quadros de Paulo Vieira e Dani Calabresa no BBB 23

Eles estão de volta! Paulo Vieira e Dani Calabresa (41) retornam para mais uma edição repleta de bom humor e comandarão dois quadros do BBB 23.

Paulo é responsável pelo “Big Terapia”, atração que analisa o comportamento dos participantes, além de conversar com os eliminados: “Ano passado, quando entraram na casa, eles não sabiam que existia o quadro, então, era uma surpresa. Deu muito certo, mas acredito que agora, sabendo da intenção, eles vão vir muito mais animados”, explicou o humorista.

Já Dani ficará por conta do famoso “CAT BBB”, uma espécie de central de atendimento que faz piadas com os acontecimentos da casa: “Sinto que o meu carinho pelo reality como espectadora ajuda na hora de sugerir piada, brincadeiras ou imitações para a equipe de redação. Eu realmente sou fã do ‘Big Brother Brasil!", declarou Dani.