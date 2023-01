BBB 23: Globo confirma os quadros com Paulo Vieira e Dani Calabresa

Eles vão voltar! Paulo Vieira e Dani Calabresa garantem os quadros 'Big Terapia' e 'CAT BBB' no Big Brother Brasil 23

Os humoristas Paulo Vieira (30) e Dani Calabresa (41) vão participar da temporada do BBB 23. Nesta segunda-feira, 2, a Globo confirmou que eles vão voltar ao comando dos quadros Big Terapia e CAT BBB, e prometem divertir o público com suas piadas, imitações do elenco e interações com os fãs do reality show.

No quadro Big Terapia, Paulo Vieira vai analisar o comportamento dos brothers e sisters e também vai conversar com os eliminados a cada semana. “Ano passado, quando entraram na casa, eles não sabiam que existia o quadro, então, era uma surpresa. Deu muito certo, mas acredito que agora, sabendo da intenção, eles vão vir muito mais animados e rendendo ainda mais para essa entrevista”, disse ele.

Além disso, o humorista contou sobre a importância do BBB em sua trajetória. “Eu sempre trabalhei muito, sempre fiz muita coisa; trabalho com arte desde os 12 anos de idade, e o programa foi um holofote sobre a minha carreira. Através dele, as pessoas não só acompanharam meu trabalho no BBB, mas também todas as minhas outras vertentes”, disse ele.

Por sua vez, Dani Calabresa está animada para mais uma temporada do CAT BBB. "Na minha opinião, o BBB é o programa mais comentado do país, então, fazer parte disso é muito especial. É um desafio diferente para minha carreira de atriz e apresentadora. Sinto que o meu carinho pelo reality como espectadora ajuda na hora de sugerir piada, brincadeiras ou imitações para a equipe de redação. Eu realmente sou fã do ‘Big Brother Brasil’! Não vejo a hora de voltar a atender ao telefone do ‘CAT BBB", disse ela.

Assim, a artista ainda relembrou o sucesso de suas imitações. “A troca com o público é maravilhosa! Estamos em janeiro de 2023 e, até hoje, em programas de TV e eventos de que participo, me pedem para imitar a Jade, Laís, Naiara, Larissa... Fico muito feliz com esse carinho”, relembrou.

O BBB 23 tem previsão de estreia para o dia 16 de janeiro e será apresentado por Tadeu Schmidt (48).