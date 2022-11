Patricia Abravanel exibe sala luxuosa ao mostrar a torcida da família pelo Brasil

Patricia Abravanel reúne os filhos e o marido em dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo e revela como é a decoração da sala de estar

A apresentadora Patricia Abravanel (45) encantou seus seguidores ao mostrar a torcida de sua família para a seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo do Catar. Nesta segunda-feira, 28, ela surgiu ao lado do marido, Fabio Faria (45), e os três filhos, Pedro (8), Jane (4) e Senor (2), enquanto assistiam ao jogo do Brasil contra a Suíça.

Na foto, a família apareceu com camisetas amarelas enquanto acompanhavam o jogo na sala de estar. Inclusive, a foto deixou à mostra a decoração do espaço luxuosa, que conta com três sofás, poltronas e estante com iluminação embutida e vários vasos sofisticados.

“Vai Brasil!”, disse Patricia na legenda.

PATRICIA ABRAVANEL ABRE ÁLBUM DE FOTOS COM A FAMÍLIA

Nesta quinta-feira, 16, Patrícia Abravanel compartilhou em seu Instagram diversos cliques ao lado de sua família. Nas nove fotos publicadas, a apresentadora aparecia de pijama com os filhos, em eventos com o marido e em um momento especial no Dia dos Namorados.

