Patrícia Abravanel abre álbum de fotos com os três filhos e marido

A apresentadora Patrícia Abravanel compartilhou diversas fotos com os três filhos e o marido

CARAS Digital Publicado em 16/06/2022, às 19h57

Nesta quinta-feira, 16, Patrícia Abravanel (44) compartilhou em seu Instagram diversos cliques ao lado de sua família.

Nas nove fotos publicadas, a apresentadora aparecia de pijama com os filhos, em eventos com o marido e em um momento especial no Dia dos Namorados.

Os seguidores da filha de Silvio Santos (91) adoraram o compilado de fotos. “Linda família”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Maravilha de família... família de milhões”.

No último dia 15, Patrícia publicou nas redes socais os bastidores da premiação Troféu Imprensa que foi gravada duas semanas antes de ir ao ar.

