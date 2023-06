Paolla Oliveira e Diogo Nogueira encantam fãs ao mostrarem obras de casa nova

A atriz Paolla Oliveira e o cantor Diogo Nogueira surpreenderam os fãs ao publicarem um vídeo mostrando um pouco das obras da casa nova do casal

Neste domingo, 4, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira compartilharam nas redes sociais que estão de mudança para uma casa nova! A atriz compartilhou em seu Instagram um vídeo onde mostrava ao lado do amado, as obras da casa nova do casal.

No clipe, o casal surgia no carro a caminho do local e comentava sobre o significado de casa para eles. “Descanso, família. Acho que é um dos lugares mais importantes. Eu se pudesse, teria uma casa em cada lugar do mundo”, comentava o cantor de pagode sobre o que “casa” significa para ele.

“Casa pra mim é o meu porto seguro. É onde eu sei que vou poder fazer bagunça se eu quiser, vou poder colocar a música que eu quiser e vou poder fazer nada se eu quiser. Vou poder ter meus espaços sozinha, que é muito importante para mim”, comentou Paolla.

O cantor de pagode ainda revelou o que espera para a casa nova: “Um pouco de tudo isso”. E a artista brincou: “Sonho mesmo que ela fique pronta”. “Uma conquista de uma vida conquistada com muito trabalho”, ainda adicionou a atriz.

A atriz que esteve no ar com a novela “Cara e Coragem” estava esbanjando beleza e estilo com uma blusa cropped de renda marrom que deixava sua barriga sarada à mostra. Para completar o look, Paolla usava uma calça bege. Diogo usava um moletom branco e calça da mesma cor.

O casal mostrou a casa que ainda está sendo construída e ainda se reuniu com os profissionais responsáveis pela obra. “Tá na manivela, mas está indo”, comentou Diogo sobre a obra em andamento. Paolla ainda passeou pelo espaço que ainda está cheio de buracos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Romance!

Recentemente, Paolla Oliveira deu detalhes sobre seu relacionamento com Diogo. Respondendo seguidores nas redes sociais, a atriz comentou sobre a pressão para casar e ter filhos com o cantor: "Sabe o que eu faço? Eu procuro resistir às pressões vivendo a minha vida no meu tempo, do meu jeito. Essas decisões são muito pessoais, cada uma de nós deve ter o direito de decidir sobre o próprio ritmo, e sem pressão", disse.

A artista ainda recebeu uma pergunta sobre a intimidade o casal. Um seguidor perguntou se o casal solta pum na frente um do outro. "Aí gente vocês fazem cada pergunta, por isso não dá pra brincar, gente, onde tem cachorro ninguém faz isso não eu hein", brincou