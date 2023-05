Paolla Oliveira faz revelação sobre intimidade com Diogo Nogueira: 'Eu hein'

Questionada sobre intimidade com Diogo Nogueira, Paolla Oliveira brinca sobre mania do cantor

Discreta e fechada com sua vida pessoal, raramente, Paolla Oliveira (41) fala sobre sua intimidade com os internautas. Mas, nesta segunda-feira, 29, a famosa resolveu abrir uma caixinha de perguntas e respondeu a algumas dúvidas dos fãs sobre ela.

Primeiro, a artista comentou sobre não ceder às pressões da sociedade sobre as mulheres como casamento e filhos. "Sabe o que eu faço? Procuro resistir, vivendo minha vida no meu tempo, do meu jeito, essas decisões são muito pessoais, cada uma de nós tem que ter o direito de decidir o nosso ritmo", declarou ela sobre fazer o que faz sentido para ela e não ceder às cobranças.

Em outro momento, Paolla Oliveira divertiu ao revelar uma intimidade com o namorado, o cantor Diogo Nogueira (42). A musa brincou ao comentar sobre ele soltar pum na frente dela.

"Aí gente vocês fazem cada pergunta, por isso não dá pra brincar, gente, onde tem cachorro ninguém faz isso não eu hein", brincou ela dando a entender que colocam a culpa no pet.

Ainda nos últimos dias, a atriz encantou ao publicar um vídeo cozinhando com o amado. Na cozinha, o casal protagonizou um momento romântico.

O que aconteceu com Paolla Oliveira e Diogo Nogueira? Casal vive relação discreta

Com milhares de seguidores nas redes sociais, a atriz Paolla Oliveira tem passado por um período mais discreto em sua vida e tem levantado grandes dúvidas nos admiradores sobre seu relacionamento com Diogo Nogueira.

Apesar de não compartilhar nas redes sociais os momentos de romantismo do casal, Paolla e Diogo seguem o namoro. Juntos há cerca de dois anos, eles possuem um enorme fã clube espalhado pelo Brasil.

Em entrevista recente concedida à Quem, a famosa confessou que se diverte com os comentários dos fãs sobre os registros que eles publicam: "A sensualidade, acreditamos, é uma das vertentes de um casal. É divertida a reação do público".

Segundo Diogo, o grande número de fãs do casal é um reflexo de todo esforço e dedicação que ele transmite ao manter o romance com Paolla sempre vivo. Ele disse que o público percebe o quanto eles são apaixonados.

"É preciso estar atento ao outro, não deixar a vida corrida atropelar momentos especiais e importantes e não perder a vontade de descobrir o outro diariamente", disse ele, que chega a fazer mais de 10 shows por mês.

Apesar de ter torcida pelo relacionamento, Diogo garante que não quer servir de inspiração para outras pessoas. "Modelo a ser seguido não existe. Cada um tem sua história e seus desafios como, qualquer casal", afirmou.

Dando passos lentos dentro da relação, Paolla disse não ter pressa para realizar um casamento e aproveitou para brincar que prefere se divertir com cerimônias juninas.

"Na vida, sentimos mais falta de humor do que das cerimônias. Adoramos as festas juninas. Dissemos que seria muito bem humorada essa comemoração. Casamento continua nos parecendo algo bastante íntimo, importante e, talvez, desnecessário", declarou a artista, que brilhou na novela Cara e Coragem, da TV Globo.