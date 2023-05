Paolla Oliveira e Diogo Nogueira protagonizam momento romântico na cozinha

Paolla Oliveira mostra vídeo cozinhando ao lado do namorado, Diogo Nogueira, e encanta os fãs: 'Energia linda de vocês juntinhos'

A atriz Paolla Oliveira (41) encantou seus fãs neste domingo, 28, ao mostrar que preparou o almoço do dia ao lado do namorado, o cantor Diogo Nogueira (42). Em clima de romance e cumplicidade, os dois apareceram preparando a refeição na cozinha de casa e encantaram os fãs.

Nas imagens, ela surgiu seguindo a receita do amado. Com looks pretos básicos, eles mostraram sintonia na hora de preparar um prato de bacalhau e trocaram olhares apaixonados.

"Respeita as mina! Atendendo a pedidos, euzinha dominando técnicas da culinária... Claro que com um chamego e uma bela taça vinho!", disse ela.

Os fãs adoraram o vídeo e elogiaram o casal famoso. ”Ah que energia linda a de vocês juntinhos”, disse um seguidor. “A química de milhões que a gente sente só no olhar de vocês”, declarou outro. “Que graça vocês juntos”, afirmou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira ganha homenagem do namorado, Diogo Nogueira

O cantor Diogo Nogueira publicou um vídeo emocionante em homenagem à namorada,Paolla Oliveira. Nas imagens, ele exibe momentos do casal, se derrete à atriz em um áudio apaixonado e diz que queria "ganhar mais para viver agarrado igual carrapato".

"Dá pra passar um dia inteiro falando das qualidades da Paolla, mas o vídeo já fala tudo! Um conselho que eu dou, podem deixar a vida surpreender. Porque foi assim, quando eu menos esperava, que eu conheci essa mulher maravilhosa, que me arrebatou no primeiro contato, quase me matou no primeiro olhar", declarou ele.

Apaixonado, o cantor deixou bem claro que segue caidinho pela atriz. "Nada me dá mais prazer do que observar como ela naturalmente domina o mundo e faz dele o melhor lugar pra viver. Que privilégio meu dividi-lo com você! Parabéns meu amor! Te amo e aproveite muito seu dia!", afirmou.