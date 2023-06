Nicole Bahls faz tour em sua mansão de 12 quartos em Itaboraí, Rio de Janeiro

Em entrevista no Domingo Espetacular, Nicole Bahls exibe detalhes de como é a sua mansão de luxo

A modelo e ex-A Fazenda Nicole Bahls ostentou o luxo de sua mansão em uma nova entrevista na TV. Ela participou do programa Domingo Espetacular, da Record TV, e abriu as portas de sua casa de luxo, que fica em Itaboraí, no Rio de Janeiro.

A beldade contou que a casa tem 12 quartos e 22 banheiros e está localizada em um terreno de 20 mil metros quadrados, que é o equivalente a dois campos e meio de futebol. A obra demorou cerca de três anos para ficar pronta.

A propriedade conta com a casa principal e mais alguns bangalôs para hospedar seu convidados, já que a casa foi pensada para receber os amigos. O local ainda tem uma piscina luxuosa, área gourmet e de jogos e até uma capela.

Nicole contou que teve o desejo de construir a mansão após participar de A Fazenda, da Record.

Mãe de Nicole Bahls é diagnosticada com câncer

Dona Vera Barbosa, mãe de Nicole Bahls, foi diagnosticada com câncer de pele. A descoberta da doença aconteceu após ela passar por uma consulta de rotina. Em entrevista ao colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles, a modelo e influenciadora digital falou sobre como se sentiu ao ficar sabendo do nódulo que estava localizado no queixo, e que já foi retirado através de uma cirurgia.

"Essa semana estou sem chão. Descobri que minha mãe está com câncer de pele e tirou um pedaço no queixo. A mãe dela [avó de Nicole] foi assim também. Minha mãe é tudo para mim, minha melhor amiga e sem dúvida o maior amor da minha vida", afirmou ela.

"Descobri um Carcinoma Basocelular no queixo, ela [a médica] achou suspeita e retirou para examinar e descobrimos que era câncer, então fiz uma nova cirurgia para retirada total", revelou ela. "Esse tipo de câncer é bem comum e não precisa de outros medicamentos. Retirou e está tudo bem", explicou.