Mãe de Nicole Bahls passa por cirurgia após ser diagnosticada com câncer

Vera Barbosa, mãe da influenciadora digital Nicole Bahls, precisou ser operada após descobrir câncer

Dona Vera Barbosa (62), mãe de Nicole Bahls (37), foi diagnosticada com câncer de pele. A descoberta da doença aconteceu após ela passar por uma consulta de rotina.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles, a modelo e influenciadora digital falou sobre como se sentiu ao ficar sabendo do nódulo que estava localizado no queixo, e que já foi retirado através de uma cirurgia.

"Essa semana estou sem chão. Descobri que minha mãe está com câncer de pele e tirou um pedaço no queixo. A mãe dela [avó de Nicole] foi assim também", desabafou a artista, que se declarou para dona Vera. "Minha mãe é tudo para mim, minha melhor amiga e sem dúvida o maior amor da minha vida", afirmou ela.

A mãe de Nicole também falou com o jornalista sobre o diagnóstico, e revelou que a médica desconfiou de um sinal, por isso, decidiu retirar um pedaço para fazer a biópsia. No resultado constatou que se tratava de um Carcinoma Basocelular, um câncer de pele que surge nas células basais, que se encontram na camada mais profunda da epiderme (a camada superior da pele).

"Descobri um Carcinoma Basocelular no queixo, ela [a médica] achou suspeita e retirou para examinar e descobrimos que era câncer, então fiz uma nova cirurgia para retirada total", revelou ela. "Esse tipo de câncer é bem comum e não precisa de outros medicamentos. Retirou e está tudo bem", explicou.

Homenagem de Dia das Mães

No último domingo, 14, foi comemorado o Dia das Mães e Nicole fez questão de comemorar a data. Em seu perfil no Instagram, ela postou uma foto ao lado de dona Vera e se declarou.

"Hoje é seu dia e estou aqui pra dizer que eu agradeço a Deus todos os dias por ter me dado o privilégio de nascer do seu ventre, meu amor por você é infinito e além da vida, obrigada por todos seus ensinamentos, conselhos e por ser minha melhor amiga, meu diário de todos os dias. Não tem nada que me alegra mais que te fazer sorrir Feliz dia das Mães, Vera Barbosa, minha rainha", disse a influenciadora.

