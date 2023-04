Nicole Bahls reaparece com ex-namorado em novas fotos: 'Carinho e amor'

Reataram? Nicole Bahls volta a ser fotografada na companhia do ex-namorado enquanto se recupera de cirurgia

A modelo e influenciadora digital Nicole Bahls voltou a aparecer na companhia do ex-namorado, o empresário Marcelo Viana. Ela fez um post nas redes sociais com fotos dos dois juntos durante passeios. Nas imagens, ela surgiu na cadeira de rodas e com o pé imobilizado por causa da cirurgia que fez recentemente.

Sem citar uma reconciliação, ela deu a entender que eles possam estar juntos novamente ao falar sobre a relação deles na legenda. “Dias melhores com carinho e amor”, disse ela, que está recebendo o apoio do rapaz durante sua recuperação.

Há poucas semanas, Nicole Bahls contou que tinha descoberto uma traição do ex-namorado e que eles teriam se separado por causa de incompatibilidade de agendas. Agora, eles voltaram a surgir juntos.

Na época, a modelo contou sobre o término para os fãs. "Estou muito triste. Sou muito fiel aos meus relacionamentos. Acho inaceitável mensagens de uma pessoa que dorme todos os dias comigo, convidando pessoas para jantar e outros convites pela internet, me expondo a motivos de chacota", disse ela, e completou: "Desejo que ele seja muito feliz, mas, infelizmente para mim acho inaceitável a falta de cuidado com a exposição desnecessária. Não foi uma vez, foram várias repetições que me deixam totalmente desconfortável dentro de um relacionando sério. A única coisa que preciso é respeito".