Nicole Bahls surge no hospital após passar por cirurgia: 'Muito melhor'

Após sofrer acidente em viagem de navio, Nicole Bahls aparece em hospital depois de passar por cirurgia no pé

A modelo e influenciadora digital Nicole Bahls (37) passou por uma cirurgia no pé na última quarta-feira, 29, e apareceu nos stories na manhã desta quinta-feira, 30, para tranquilizar os fãs. Ela precisou operar após fraturar o pé durante a viagem no navio da apresentadora Xuxa Meneghel, que foi quando sofreu uma queda e precisou imobilizar o pé.

“Estou muito melhor, sem dor no pé. Ontem eu estava com muita dor, e hoje não estou sentindo quase nada de dor, estou muito feliz”, contou nos stories.

Antes da cirurgia, a artista contou que precisou realizar a operação por causa da dor que estava sentindo e o problema não seria resolvido apenas com a imobilização do pé. “Ainda continuo em processo de recuperação. Somos guerreiras, não somos herdeiras. Infelizmente, não tem como ficar no gesso. Vai precisar operar”, afirmou.

Nicole Bahls exibe resultado da reforma em sua mansão

Há poucos dias, a modelo Nicole Bahls revelou que a reforma de sua mansão chegou ao fim e ela já mostrou as fotos do resultado para os fãs. Em um álbum de fotos noInstagram, a estrela exibiu a sua casa luxuosa.

Bahls mostrou a área externa da casa, com direito a fotos da fachada, a área gourmet, a área da fogueira e a piscina luxuosa. "Depois de mais de 2 anos de obra, aqui estou eu pra mostrar um pouquinho do resultado de muito trabalho. E acompanhamento de bons profissionais. Agradecer a Deus em primeiro lugar, a toda equipe que esteve envolvida e a todos vocês que sempre me mandaram inúmeras mensagens de carinho torcendo a cada passo dado", disse ela na legenda do álbum de fotos.