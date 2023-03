Nicole Bahls impressiona ao mostrar fotos de sua mansão: 'Ficou maravilhosa'

Nicole Bahls reforma sua mansão e mostra fotos da decoração deslumbrante do seu lar e a cantora Ludmilla reage: 'Muito linda'

A modelo Nicole Bahls agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 9, ao mostrar as fotos de sua mansão reformada e com a decoração impecável. A estrela mostrou fotos feitas na propriedade após o final da fase de reformas, que durou cerca de dois anos.

Nicole exibiu toda a área externa da casa, com direito a fotos da fachada, a área gourmet, a área da fogueira e a piscina luxuosa. "Depois de mais de 2 anos de obra, aqui estou eu pra mostrar um pouquinho do resultado de muito trabalho. E acompanhamento de bons profissionais. Agradecer a Deus em primeiro lugar, a toda equipe que esteve envolvida e a todos vocês que sempre me mandaram inúmeras mensagens de carinho torcendo a cada passo dado", disse ela na legenda do álbum de fotos.

Nos comentários, os fãs e amigos aprovaram a transformação da casa. “Muito linda”, disse a cantora Ludmilla. “Você merece”, escreveu Mileide Mihaile. “Ficou maravilhosa, parabéns”, escreveu Carol Nakamura.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicole Bahls (@nicolebahls)

Nicole Bahls arrasa em fotos de biquíni

Nicole Bahls (36) arrancou suspiros dos seguidores ao esbanjar toda sua beleza nas redes sociais. A modelo chamou a atenção ao exibir sua barriga sarada ao compartilhar em seu perfil no Instagram algumas fotos usando um biquíni rosa, uma canga e um boné da mesma cor.

A publicação da ex-panicat rapidamente recebeu várias curtidas e elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Deusa perfeita", escreveu outra. "Toda barbiezinha", falou um internauta. "Que mulher linda", afirmou uma fã.