Mel Maia se aventura em moto elétrica e aproveita para fazer alerta

Atriz Mel Maia ganhou as novas motos elétricas após se mudar recentemente de casa

Nesta sexta-feira, 4, a atriz Mel Maia usou suas redes sociais para revelar uma novidade inusitada para seus fãs! A artista contou que mudou recentemente de casa e que ganhou de presente novas motos elétricas por conta da mudança.

Mel aproveitou para mostrar as quatro novas motos elétricas que ganhou e apareceu se divertindo com seus amigos. Sem usar capacete, a atriz fez questão de explicar que estavam apenas treinando e incentivou seus seguidores a não dirigir nesses veículos sem o equipamento de segurança necessário.

“Rua fechada! Não andem na rua sem habilitação e sem capacete, estávamos treinando [Risos]”, escreveu a atriz, como legenda do vídeo que compartilhou em seus stories de seu perfil oficial no Instagram. No vídeo, a atriz mostra os modelos que ganhou de presente, com uma branca, uma preta e duas bicicletas motorizadas.

Motos novas Mel Maia - Créditos: Reprodução /Instagram

Mel Maia revela detalhes de sua nova mansão luxuosa: “Estou de casa nova”

Ainda nesta sexta-feira, 4, a atriz Mel Maia aproveitou seus stories de seu perfil oficial no Instagram para mostrar um pouco de sua nova casa. Logo após concluir as gravações da novela das sete na Globo, ‘Vai na Fé’, a artista aproveitou as férias para se mudar e exibir alguns vislumbres de seu novo endereço luxuoso na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Durante essa semana, Mel ainda exibiu outros detalhes de nova residência, incluindo a piscina: “Finalmente posso ativar minha marquinha sem me preocupar com continuidade”, escreveu a morena em seu stories, enquanto renovava o bronze, após o fim das gravações da trama em que interpretou a personagem 'Guiga, além de compartilhar alguns cliques em seu feed.

Mel Maia sofre durante treino pesado na academia com personal trainer

Em seu stories, Mel Maia também fez questão de evidenciar que seu novo endereço fica próximo a sua academia. A atriz costuma pegar pesado nos treinos para manter o shape em dia e na última quinta-feira, 3, ela apareceu ‘sofrendo’ nas redes sociais para levantar alguns pesos com o apoio de sua personal trainer; confira o registro!

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!