Mel Maia sofre durante treino pesado na academia com personal trainer

Personal Trainer Carol Vaz mostra todo o esforço da atriz Mel Maia em dia de malhação

Nesta quinta-feira, 3, a personal trainer Carol Vaz usou suas redes sociais para mostrar toda a dedicação da atriz Mel Maia nos treinos. Porém, um detalhe inusitado chamou a atenção dos internautas. No vídeo compartilhado pela educadora, a artista aparece treinando muito pesado, chegando até a sofrer durante os momentos mais difíceis.

Carol também é personal trainer de outros artistas, como a cantora, estudante de direito e vencedora de A Fazenda, Jojo Todynho, a atriz e dançarina Viviane Araújo e muitos outros famosos. Nas imagens, Mel aparece fazendo diversos exercícios com muito peso.

“Aprender a viver faz você tomar um tranco da vida e não tombar. Todo dia um pouquinho, Mel Maia”, escreveu a personal trainer, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. “Te amo!”, respondeu Mel Maia, nos comentários da postagem.

Outras pessoas também fizeram questão de comentar sobre o treino da personal trainer para a atriz. “Eu queria treinar com essa moça! Tenho medo? Sim! Mas a vontade é maior”, brincou uma usuária. “O carinho da Carol com a Mel”, elogiou uma outra pessoa. “Treinar com alguém te motivando assim é outro nível”, exaltou uma terceira internauta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Treinadora Carol Vaz (@teamcarolvaz)

MC Daniel esclarece status de relacionamento após Mel Maia aparecer com pé misterioso

Nesta última terça-feira, 1, MC Daniel apareceu com uma tatuagem em seu dedo com a letra M, inicial de Mel Maia. O fim do relacionamento foi confirmado no começo do mês de junho. Porém, alguns indícios de uma possível volta apareciam de vez em quando nas redes sociais, com até declaração em show feita pelo artista. Então, na última quarta-feira, 2, o cantor de funk falou sobre o status de relacionamento após a atriz aparecer com um pé misterioso.

“Meu coração vai bem. Meu coração é preenchido de trabalho, família, de amor. Outras coisas não preenchem meu coração. Mulher, bebida, rolê. Eu continuo sendo o último romântico. Sou um solteiro não disponível. Casado com Deus, trabalho e família”, explicou o funkeiro, através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram.