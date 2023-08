MC Daniel esclarece status de relacionamento após Mel Maia aparecer com pé misterioso

Cantor de funk MC Daniel aproveita caixinha de perguntas para falar sobre status de relacionamento com Mel Maia

Nesta quarta-feira, 2, o cantor de funk MC Daniel decidiu abrir seu coração após um internauta perguntar como estavam seus sentimentos. O questionamento vem depois que a atriz Mel Maia apareceu com seus pés entrelaçados a de um homem misterioso.

“Meu coração vai bem. Meu coração é preenchido de trabalho, família, de amor. Outras coisas não preenchem meu coração. Mulher, bebida, rolê. Eu continuo sendo o último romântico. Sou um solteiro não disponível. Casado com Deus, trabalho e família”, explicou o funkeiro, através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram.

A atualização sobre seus status de relacionamento acontece depois do reencontro dos dois. A atriz, que ainda não falou se voltou ou não a namorar com o funkeiro, apareceu em um vídeo com seus pés entrelaçados ao de um homem. A internet toda ficou curiosa para saber de quem eram os membros misteriosos.

Nesta última terça-feira, 1, Daniel apareceu com uma tatuagem em seu dedo com a letra M, inicial de Mel. O fim do relacionamento foi confirmado no começo do mês de junho. Porém, alguns indícios de uma possível volta apareciam de vez em quando nas redes sociais, com até declaração em show feita pelo artista.

MC Daniel se pronuncia após imagens chocantes em show: "Sou um moleque calmo"

Na última segunda-feira, 24, o cantor MC Danieldeu o que falar nas redes sociais. O artista estava realizando um show na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, quando precisou interromper por conta de algumas agressões que estavam acontecendo no espaço de eventos. "Os caras tão errados de retirar o 'mano' que estava batendo na menina? Se vocês vissem o rosto dela, ficariam com muita dó", disse ele em um desabafo. O funkeiro ainda disse que três funcionários seus acabaram feridos.

"Nós só tentamos apartar a briga e defender nossos fãs. Não sou conivente com agressão a mulher, não sou conivente com agressão a criança, a idoso, a animal... Eu sou um moleque calmo, família, de Deus, mas sempre que acontece isso eu saio de mim", desabafou.

MC Daniel ainda disse que não teve controle sobre tudo o que aconteceu. "A justiça de Deus não falha e eu nunca vou mudar a minha postura em relação a quem eu amo e aos meus princípios. Nunca vou olhar só para o meu próprio umbigo e fingir que não vi alguma coisa (importante), pegar meu dinheiro e ir embora", concluiu ele.

