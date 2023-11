MC Ryan revela como é a área interna de sua mansão luxuosa

MC Ryan mostra detalhes de como é a decoração de sua mansão luxuosa em São Paulo e diz: ‘Dono da casa mais cara do condomínio’

O funkeiro MC Ryan, do hit Tubarão Te Amo, agitou as redes sociais ao mostrar como é a decoração de sua mansão em São Paulo. O artista abriu as portas da propriedade em seu perfil no Instagram para mostrar a área interna do local e encantou seus seguidores com os detalhes luxuosos.

A casa conta com área social em conceito aberto, escada com revestimento de pedra e corrimão de vidro, piscina, portas de vidro do chão ao teto com vista para a área externa e itens de decoração de luxo, como as estátuas de jaguar na piscina e o tapete da grife Louis Vuitton.

Na legenda do post, ele comemorou a sua conquista financeira com o sucesso na música. “Obrigado Jesus. Eu sou a prova viva que tudo pode acontecer. Nós somos artistas monstros da periferia. Respeita, nós viemos do pouco! Acredita no seu sonho menor, eu sempre vi essa casa quando ia na casa do Kevin. Dono da casa mais cara do condomínio”, afirmou.

MC Ryan tem seis propriedades

Em entrevista recente na CARAS Digital, MC Ryan revelou que é dono de seis propriedades e adora investir no setor imobiliário. O funkeiro tem duas coberturas, uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo, dois apartamentos, um sítio e a mansão onde mora, que tem uma piscina que vai até a sala de estar.

“Eu sempre ouvi a minha mãe falar que imóveis nunca perdem valor, que sempre iria valorizar. Desde criança, eu sempre tive o sonho de ter um sítio, uma casa legal. Eu tenho seis imóveis, graças a Deus. Minha casa favorita é a casa onde eu moro. Eu tenho muitos shows e ainda não tenho tempo para usufruir tanto das coisas, então eu acabo ficando mais na minha casa”, disse ele.

A casa onde ele mora tem o estilo moderno e a fachada na cor preta. “Eu tive vontade de comprar por causa da modernidade dela. Achei que era muito moderna e iria combinar comigo. Ela é preta e achei que combinava mesmo comigo. O que mais chama a atenção na minha casa é que uma das piscinas sai na minha sala. E o meu cantinho especial é o meu quarto, é onde eu passo a maior parte do meu dia quando estou de folga”, afirmou ele.

O artista também gosta de decoração e sempre coloca quadros que lembrem a sua trajetória na carreira em suas casas.