Dono de seis imóveis, MC Ryan SP fala de sua paixão por comprar casas: 'Nunca perdem valor'

MC Ryan SP celebra seu sucesso na música e a conquista de várias propriedades, inclusive uma mansão com piscina na sala

O cantor MC Ryan SP tem uma carreira de sucesso na música e conquistou o Brasil ao lançar o hit Tubarão, Te Amo, que viralizou nas redes sociais. Com tanto sucesso, ele mostrou o seu lado empreendedor ao investir em imóveis. O artista já comprou seis propriedades e é apaixonado por todas elas.

O funkeiro tem duas coberturas, uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo, dois apartamentos, um sítio e a mansão onde mora, que tem uma piscina que vai até a sala de estar. Em conversa com a CARAS Digital, ele contou mais sobre a sua paixão em investir em casas e apartamentos.

“Eu sempre ouvi a minha mãe falar que imóveis nunca perdem valor, que sempre iria valorizar. Desde criança, eu sempre tive o sonho de ter um sítio, uma casa legal. Eu tenho seis imóveis, graças a Deus. Minha casa favorita é a casa onde eu moro. Eu tenho muitos shows e ainda não tenho tempo para usufruir tanto das coisas, então eu acabo ficando mais na minha casa”, disse ele.

A casa onde ele mora tem o estilo moderno e a fachada na cor preta. “Eu tive vontade de comprar por causa da modernidade dela. Achei que era muito moderna e iria combinar comigo. Ela é preta e achei que combinava mesmo comigo. O que mais chama a atenção na minha casa é que uma das piscinas sai na minha sala. E o meu cantinho especial é o meu quarto, é onde eu passo a maior parte do meu dia quando estou de folga”, afirmou ele.

O artista também gosta de decoração e sempre coloca quadros que lembrem a sua trajetória na carreira em suas casas. Além da paixão por comprar casas, ele também realizou um sonho de sua mãe recentemente. Com o sucesso na música, ele conseguiu comprar um restaurante para dar de presente para a mãe. “Ela sempre teve o sonho de ter o restaurante. Quando eu comecei a dar certo na música, era o meu sonho realizar isso para ela, eu comprei o restaurante e dei para ela. É da minha mãe e não é meu”, afirmou ele.

Inclusive, ele gosta do lado empresarial, mas não quer se afastar da música. “Eu tenho o restaurante e alguns artistas, é muito louco. Tem que ter um jogo de cintura bem doido. Deus sabe do que faz. Com o tempo você consegue assimilar os dois lados. O lado da música é mais alma. E o lado empresarial é mais o tesão que eu tenho, ajudar a molecada a mudar de vida. Se eu for escolher, eu sempre vou querer ficar do lado musical, porque é o que eu amo”, afirmou ele.

Ao pensar em sua carreira na música, MC Ryan SP comemora o hit Tubarão, Te Amo como a sua chance de entrar na televisão com o seu trabalho. “Essa canção representa tudo, é a música que me levou para a televisão, que me fez ultrapassar muitas barreiras. Eu sempre fui famoso, mas não tinha ido para a televisão. Eu comecei a focar nos hits mais leves e foi de onde veio o hit Tubarão, Te Amo, que foi o que mudou a minha vida”, disse ele.

E completou: “Eu ultrapassei muitas barreiras e cheguei onde eu nem imaginaria que iria chegar. Tudo isso aqui é um sonho. O momento mais marcante da minha carreira até aqui acho que foi eu ter comprado a minha primeira casa, que é onde eu moro, foi um divisor de água na minha vida”.

Por fim, ao pensar no futuro, ele revela seus sonhos: “Quero gravar com o Gusttavo Lima e virar uma referência, não só brasileira como mundial. É uma das minhas metas e se Deus quiser vai dar tudo certo”.

Veja as fotos de MC Ryan SP em sua casa e em uma de suas coberturas:

MC Ryan SP em sua casa com estilo moderno

Piscina na casa de MC Ryan SP

MC Ryan SP em uma de suas coberturas

