Mansão onde Glória Maria viveu no Rio é colocada à venda por valor milionário

Com três andares, o imóvel luxuoso em que a jornalista Glória Maria morou até 2023, ano em que faleceu, está disponível para venda e locação

Uma mansão em que a apresentadora Glória Maria morou por cinco anos, localizada no bairro da Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, está à venda. A residência, que sempre foi um sonho para a jornalista, ficou ocupada por ela até 2023, ano em que faleceu após complicações de um câncer no pulmão.

Na época, o programa 'Fantástico', da Globo, mostrou detalhes do imóvel durante uma entrevista com as filhas da comunicadora, Maria, de 15 anos, Laura, de 14 anos, e outros amigos íntimos, como Bruno Astuto e Marina Ruy Barbosa. Na reportagem, o público conseguiu ver a decoração da mansão.

Com 1100 m², a casa é composta por cinco quartos, sendo quatro deles suítes. No térreo, onde fica o hall de entrada feito em mármore Carrara, está localizado uma sala de estar em três ambientes, escritório, sala de almoço e jantar, copa, cozinha, uma biblioteca, despensa e uma varanda belíssima com vista para o jardim dos fundos.

No segundo andar, o imóvel conta com uma sala de televisão, hidromassagem, um jardim de inverno e quatro suítes, sendo duas dedicadas inteiras ao vestuário. Já no terceiro piso, é possível encontrar academia, bar, banheiro, salão de jogos e dois terraços.

A mansão ainda possui garagem para cinco carros, ateliê, guarita, uma piscina, sauna a vapor, jardins, varandões e uma edícula, construída como uma casa de hóspedes de três andares. Nas redes sociais, Gabriel Rodrigues, corretor responsável pela venda do imóvel confirmou que o local foi a moradia de Glória Maria.

A residência luxuosa é vendida por R$ 13 milhões, com valor do IPTU em R$ 3,5 mil. Além da venda, ela também está disponível para locação por R$ 50 mil.

Um ano sem Glória Maria: Relembre a despedida para a jornalista

Em fevereiro de 2023, completou um ano do falecimento de Glória Maria. Por esse motivo, a CARAS Digital reuniu todos os fatos sobre a despedida da aclamada jornalista para que você possa relembrar.

A consagrada jornalista brasileira, que participou dos programas Fantástico e Globo Repórter, da TV Globo, além de ter sido repórter da emissora, faleceu no dia 02 de fevereiro de 2023, no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, no qual estava internada desde o início daquele ano. Gloria foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2019, teve um tratamento bem sucedido, mas enfrentou metástases do tumor no cérebro. Ela deixou duas filhas, Maria, de 15 anos, e Laura, de 14 anos, na época.

Na época, a emissora se pronunciou em nota. "Em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia. Sofreu metástase no cérebro, tratada em cirurgia, também com êxito inicialmente. Em meados do ano passado, Glória Maria começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias, e Glória morreu esta manhã". Confira!