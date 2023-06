Mansão de Walt Disney é colocada para aluguel na Califórnia. Conheça a casa!

Saiba quanto é preciso desembolsar para viver na mansão que foi de Walt Disney e foi feita inspirada nos contos de fadas

O cineasta e empresário Walt Disney (1901-1966) viveu em uma mansão inspirada nos contos de fadas ao lado de sua família. Foi lá que ele e a esposa, Lilian, criaram suas duas filhas entre 1932 e 1950. A mansão chamada de 'Storybook' está localizada em Los Feliz, na Califórnia, e está disponível para aluguel.

A casa foi listada pelo valor de US$ 40 mil por mês – cerca de R$ 193 mil. A mansão foi construída inspirada nas histórias clássicas e com arquitetura inspirada nos personagens de Branca de Neve, Mary Poppins e Ursinho Pooh. O local tem quatro quartos, cinco banheiros, dois andares, home theater, teto com vigas expostas, paineis de madeira nas paredes, lareira de tijolos, piscina, garagem para 10 carros.

O atual proprietário da casa é o cineasta Timur Bekmambetov, que comprou o local em 2011. A história diz que Walt Disney construiu a casa em apenas dois meses e que custou cerca de 50 mil dólares na época. Ele quis construir a mansão quando a esposa descobriu que estava grávida pela primeira vez na década de 1930, mas ela perdeu o bebê. Eles tiveram duas filhas depois disso: Diane Marie e Sharon Mae.

Atualmente, a casa costuma ser alugada para filmagens ou eventos especiais.

Assista ao vídeo abaixo com um tour por dentro da casa de Walt Disney:

