Laura Cardoso abre as portas do seu sítio no interior de São Paulo

Longe da TV, Laura Cardoso, de 95 anos, mostra o local onde vive no interior de São Paulo

A atriz Laura Cardoso, de 95 anos, vive em um sítio no interior de São Paulo quando não está no elenco de alguma produção da Globo no Rio de Janeiro. A estrela mora em uma propriedade com um grande jardim e mostrou como é o local em entrevista no programa É De Casa.

A veterana da TV brasileira recebeu a visita da apresentadora Maria Beltrão e mostrou como é a área externa de sua casa. O local conta com um amplo espaço aberto, com direito a jardim com árvores e flores, uma horta protegida por tela, capela e área de convivência.

“É muito bonito aqui, eu gosto muito”, disse ela, que caminhou pelo jardim junto com a apresentadora e também o seu bisneto Fernando Faria.

Há pouco tempo, Laura Cardoso contou que não quer se aposentar. "Nunca que quero me aposentar e fazer tricô, já falei 500 vezes, não sou a velhinha que faz tricô, sou um demônio, quero trabalhar, interpretar, fazer mil vidas. Até sei fazer tricô, mas não, ficar quietinha, não. Não posso viver sem trabalhar, sem me imaginar fazendo teatro, TV, cinema, não consigo, aí eu morro", disparou ela em entrevista no canal Viva.

No bate papo, Laura ainda contou que adora atuar como vilã. "A vilã é um negócio rico. Você tem que procurar a maldade na alma do ser humano. Às vezes ela faz mais sucesso que a mocinha, ela é mais colorida, é bom de se fazer. Acho que o público gosta das vilãs porque elas não são lineares, ela sobe, desce, um dia ela está mais boazinha, no outro ela está ruim, então acho que ela atrai mais", contou.

