Key Alves reage após notícia sobre sua mansão: ‘Estou pagando’

Ex-BBB Key Alves rebate notícia de que sua nova casa seria alugada

A ex-BBB Key Alves veio à público para se pronunciar sobre uma notícia envolvendo a sua nova casa. Recentemente, ela contou que se mudou para uma mansão na região de Alphaville, na Grande São Paulo. Agora, o colunista Leo Dias informou que a propriedade foi alugada pela ex-BBB, que não comprou o local.

Ao ver a repercussão da notícia, Key escreveu um comentário nas redes sociais e alfinetou o colunista. “A casa alugada ou comprada é minha pelo momento que estou pagando. Nenhum momento falei que comprei em lugar nenhum. Agora o seu jornalismo invasivo seu de ficar pressionando e mandando mensagem pro meu eletricista, acha certo? A sua casa que deveria cair. Péssimo. Gostava de você, mas depois disso, uó!”, escreveu ela em resposta para o jornalista.

Segundo Leo Dias, o aluguel da mansão de Key Alves custa entre R$ 50 mil a R$ 70 mil por mês. Em contato com ele, ela contou que está morando no local e não pretende comprar uma casa agora porque deve morar fora do Brasil em breve. “Vou morar por muito tempo lá sim e se caso eu continuar morando no Brasil talvez compraria, mas não neste momento até porque vou jogar fora do país e não tenho algo fixo. Vou sempre morar onde eu quiser”, afirmou ela.

Key Alves revela qual é sua maior fonte de renda

A ex-BBB Key Alves surpreendeu ao revelar de onde vem o seu dinheiro. Nos últimos tempos, ela anunciou que se mudou para uma mansão luxuosa. Agora, a estrela contou qual é a sua maior fonte de renda.

“O Only Fans sempre foi minha maior renda, e hoje os novos contratos que eu assinei também. Isso me fez ter essa possibilidade de ter uma casa maior. Acredito que o perfume [que vai lançar] vai se tornar uma das minhas maiores rendas. Foi um grande investimento nosso, muito tempo dedicado. Acredito que vai ser um sucesso de vendas”, disse ela na Coluna Play, do Jornal O Globo.

Além disso, Key Alves informou que não está aposentada das quadras de vôlei e deve jogar em um time fora do Brasil em breve. “Quando eu anunciei minha saída do meu ex-time, o Osasco, começaram a soltar que eu estava aposentada. Isso nunca saiu da minha boca. Eu estou lesionada, tem uma grande diferença. A minha cirurgia está marcada janeiro, então, serão mais nove meses de fisioterapia para poder voltar. Só voltarei a jogar em 2025”, afirmou ela.