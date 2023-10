De onde vem o dinheiro da ex-BBB Key Alves? Ela revela qual é a sua maior fonte de renda

Ex-BBB Key Alves acaba de se mudar para uma mansão luxuosa e conta qual é a sua maior fonte de renda

A ex-BBB Key Alves surpreendeu ao revelar de onde vem o seu dinheiro. Nos últimos tempos, ela anunciou que se mudou para uma mansão luxuosa. Agora, a estrela contou qual é a sua maior fonte de renda.

“O Only Fans sempre foi minha maior renda, e hoje os novos contratos que eu assinei também. Isso me fez ter essa possibilidade de ter uma casa maior. Acredito que o perfume [que vai lançar] vai se tornar uma das minhas maiores rendas. Foi um grande investimento nosso, muito tempo dedicado. Acredito que vai ser um sucesso de vendas”, disse ela na Coluna Play, do Jornal O Globo.

Além disso, Key Alves informou que não está aposentada das quadras de vôlei e deve jogar em um time fora do Brasil em breve. “Quando eu anunciei minha saída do meu ex-time, o Osasco, começaram a soltar que eu estava aposentada. Isso nunca saiu da minha boca. Eu estou lesionada, tem uma grande diferença. A minha cirurgia está marcada janeiro, então, serão mais nove meses de fisioterapia para poder voltar. Só voltarei a jogar em 2025”, afirmou ela.

Key Alves mostra sua nova mansão

A ex-jogadora de vôlei Key Alvesusou as redes sociais para dividir uma nova conquista com seus seguidores: a compra da sua casa própria, que está localizada em Alphaville, São Paulo.

Em seu perfil no Instagram, a ex-participante do BBB 23, da TV Globo, surgiu aproveitando o dia em sua mansão, que conta com uma bela vista e uma piscina com borda infinita. Nas fotos, ela ostenta beleza ao surgir usando um biquíni preto.

"Há 13 anos eu morava numa casa em uma comunidade em Bauru, chamada Ferradura Mirin e saí de lá atrás de um sonho. Eu não tinha nada, eu vim do pouco. Hoje sinto vontade de chorar olhando para essa casa onde estou morando, era difícil de ter, mas eu trabalhei dia e noite e Deus me abençoou e mudou os meus planos. Hoje tô aqui pra provar para mais de 12 milhões de pessoas que quem sonha alto pode estar no topo! Quem está no corre a vitória vem com o tempo acredite e a vida te ensina a dar valor em tudo e nunca esqueça que Deus lá de cima tá vendo o seu esforço, acredite naquele que sempre te deu proteção senhor, naquele que olha pra você todos os dias lá de cima. Toda honra e toda glória ao senhor obrigada", completou a postagem.