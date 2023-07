Kevi Jonny compra mansão de R$ 3 milhões e planeja gastar uma fortuna na reforma

Que chique! Kevi Jonny compra mansão milionária com seis quartos em Salvador, na Bahia

O cantor Kevi Jonny tem um novo lar! O artista acaba de comprar a sua primeira casa por um valor impressionante e planeja como será a reforma do espaço.

Kevi comprou uma mansão de R$ 3 milhões em Salvador, na Bahia . A casa tem seis quartos e ele já planeja uma reforma no local. De acordo com a assessoria de imprensa do cantor, ele deverá gastar cerca de R$ 1 milhão para deixar a casa do jeitinho que ele quer .

Nas redes sociais, o artista mostrou a foto da casa e falou sobre o sonho realizado de ter sua casa própria. "Minha primeira casa. Confesso que não imaginava ter minha casa, na verdade não parava pra pensar nisso [risos]. Meus sonhos sempre foram proporcionar isso para minha família, e eu consegui!", disse ele.

E completou: "Esse ano de 2023, realizei o sonho de dar a casa do meu pai e a da minha mãe. E agora, logo em seguida, ganhei do meu pai do céu a minha também. Estou muito Feliz em poder compartilhar isso aqui com vocês, que torcem tanto por mim. A todos os meus fãs, amigos e familiares que sonham junto comigo. Deus é fiel, ele cumpre tudo que ele põe em sonho nos nossos corações. Creia e vá em busca dos sonhos que nasceram com vocês".

Viih Tube faz tour em seu apartamento duplex

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube abriu as portas do seu apartamento duplex em São Paulo, onde mora com o marido, o ex-BBB Eliezer, e a filha, Lua. Ela mostrou detalhes da decoração em um vídeo no canal do influenciador Lucas Rangel no YouTube. Veja as fotos aqui.

Nas imagens, ela mostrou a decoração dos ambientes da casa, incluindo a sala de estar e de jantar integradas, o seu quarto, o banheiro gigante, o quarto de bebê da filha e também a cobertura, com piscina e área gourmet. Viih comprou o apartamentoem 2020, mas deverá se mudar em breve. Ela e o marido compraram uma mansão para que a filha tenha mais espaço durante o seu crescimento.

No atual lar do casal, eles contam com decoração em tons de rosa na sala e no quarto. Além disso, o banheiro enorme roubou a cena, com box espaçoso e banheira luxuosa. Durante o tour, eles ainda deixaram à mostra algumas bagunças do dia a dia, como o varal de roupas, o armário bagunçado e a pia cheia de louça para lavar.