Jade Picon exibe o closet gigante em sua nova mansão

Vivendo no Rio de Janeiro, Jade Picon revela como é o closet de sua nova casa após a mudança

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 11h17

A ex-BBB e influenciadora digital Jade Piconestá morando em uma nova mansão no Rio de Janeiro para ficar mais perto dos estúdios da Globo onde vão acontecer as gravações da novela Travessia, próxima trama das 9. Para isso, a musa precisou fazer toda a sua mudança e já está organizando tudo. Tanto que ela decidiu revelar como é o seu closet.

Nesta semana, a artista gravou vídeos nos stories de dentro do seu closet e impressionou pelo tamanho do espaço. Jade tem um closet comprido e repleto de cabides e gavetas para suas roupas e sapatos. Inclusive, ela tem itens de grife, como peças da Balenciaga, Yves Saint Laurent e Burberry.

“Meu closet pronto e organizado”, disse ela nos stories, e completou: “É meu paraíso”.

Fotos do closet de Jade Picon na nova casa:

Jade Picon exibe a barriga trincada em dia na academia

Nesta semana, a influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon agitou as redes sociais ao compartilhar como foi o seu treino do dia na última quarta-feira, 21. A estrela exibiu os exercícios que fez em uma academia e finalizou com chave de ouro. A musa deu um close na barriga trincada.

Nas imagens, Jade apareceu fazendo vários exercícios nos aparelhos da academia enquanto usava um conjunto de top e calça justa. Logo depois, ela abaixou a calça para exibir sua barriga definidíssima em um close do vídeo.

