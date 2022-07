Jade Picon mostra sua mansão e o tamanho da porta rouba a cena

Jade Picon revela como é a fachada de sua nova mansão no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 20h47

A ex-BBB e influenciadora digital Jade Picon está de casa nova! Ela se mudou para uma mansão no Rio de Janeiro por causa das gravações da nova novela das 9 da Globo, Travessia, na qual ela está no elenco.

A estrela deixou a capital de São Paulo e está aproveitando a sua temporada carioca. Nesta quinta-feira, 14, ela posou segurando a chave da mansão em um novo vídeo nas redes sociais. Nas imagens, a morena exibiu como é a fachada da mansão, que conta com uma porta gigante e uma área com lago artificial na entrada.

"Novidade. Agora eu tenho o meu cantinho no RJ!!! Nova fase, novos desafios e muitas mudanças. Feliz demais!!!! Obrigada a todos que fazem parte disso de alguma forma. Mais um sonho da Jade pequenininha que eu estou tendo o prazer de realizar! Nem sei colocar em palavras o que eu estou sentindo nesse momento… Só orgulho e gratidão", disse ela na legenda.

De acordo com o Jornal Extra, a nova mansão de Jade Picon fica em um condomínio de luxo na Barra, zona oeste do Rio de Janeiro. O local já foi o lar ex-jogador de futebol Andreas Pereira (26), que jogava no Flamengo e agora está no Fulham, e fica no mesmo condomínio da casa do jogador de futebol Gabigol (25).

Veja Jade Picon mostrando a entrada de sua mansão: