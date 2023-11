Graciele Lacerda mostra decoração de Natal de seu triplex

Em meio a polêmicas familiares, Graciele Lacerda mostra decoração de Natal de sua casa com Zezé e cantor aparece curtindo

O triplex de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo em Alphaville, em São Paulo, já está em clima de Natal. Nesta terça-feira, 31, a influenciadora fitness fez vídeos mostrando a decoração do local e impressionou com os detalhes luxuosos.

Ignorando as polêmicas envolvendo seu nome, a jornalista gravou a entrada de seu apartamento com os enfeites e logo depois exibiu o noivo fazendo uma música natalina. Zezé apareceu contente curtindo o momento e também não dando atenção para os comentários sobre uma briga entre sua eleita e os filhos.

Além dos enfeites no espelho do hall, na casa, foi montada uma grande árvore com objetos em dourado. Outros itens foram colocados pela sala principal e na mesa de jantar.

É bom lembrar que o projeto do triplex foi montado pela nora do sertanejo, a arquiteta Amabylle Eiroa, que acusa Graciele Lacerda de ter um perfil fake. Abalada com as acusações, a influenciadora declarou: "Eu fico muito triste de ficar escutando vídeos e provas disso, sendo que não foi provado (...) Eu não posso falar nada agora, eu estou indo amanhã na delegacia, vou falar com meus advogados para ver o que posso falar, mas uma coisa que posso te adiantar: não vai ficar assim", disse ao colunista Leo Dias.

Veja a decoração de Natal do triplex de Graciele e Zezé:

O que aconteceu com Graciele Lacerda?

Entre os comentários que Graciele Lacerda está sendo acusada por Amabylle Eiroa, de publicar com o perfil falso, estão críticas à Wanessa Camargo, Zilu Camargo, Camilla Camargo e até mesmo elogios para seu próprio corpo e aparência em fotos publicadas em seu perfil.

"Eu fico muito triste de ficar escutando vídeos e provas disso, sendo que não foi provado (...) Eu não posso falar nada agora, eu estou indo amanhã na delegacia, vou falar com meus advogados para ver o que posso falar, mas uma coisa que posso te adiantar: não vai ficar assim", disse a noiva do cantor ao colunista Leo Dias.

A influenciadora está noiva de Zezé di Camargo. Os dois devem se casar em 2024. Nos últimos tempos, boatos também afirmaram que os dois estão tentando gerar o primeiro filho. Em conversa com a CARAS Digital, ela contou que o processo para gerar uma criança continua, mas prefere não dar detalhes para não se desgastar emocionalmente.

“A gente está vivendo esse momento. Eu não gosto muito de falar sobre isso porque eu não tenho uma estrutura psicológica para dividir até no Instagram. São muitas coisas ruins, você ouve muitas coisas ruins, então eu prefiro me resguardar. Eu falo assim: está nas mãos de Deus. Na hora que tiver que dar certo, vai dar”, afirmou ela.