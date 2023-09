GKay impressiona ao abrir as portas de sua mansão extravagante em São Paulo

Banheira com televisão, closets luxuosos e mais; GKay surpreendeu ao exibir detalhes excêntricos em sua residência em São Paulo

Nesta segunda-feira, 21, a influenciadora digital e humorista Gessica Kayane, mais conhecida como GKay, abriu as portas de sua mansão luxuosa em São Paulo. A dona da ‘Farofa’ impressionou ao exibir os detalhes exuberantes da decoração do imóvel durante um tour comandado pelo influenciador Lucas Rangel, no videocast ‘Poddelas’.

Assim que abriu as portas da residência para receber Lucas, Gessica contou que não precisou mudar nenhum detalhe desde que se mudou para a mansão, que possui arquitetura originalmente italiana: "Essa casa eu deixei exatamente como estava quando eu cheguei aqui", a influenciadora explicou, além de revelar que o DJ Vintage Culture também já morou no imóvel.

Mesmo sem reformas, a mansão tem a personalidade de GKay e as portas da resisência já denunciam sua extravagância, já que são rústicas e possuem detalhes excêntricos em couro. Ao adentrar o imóvel, a humorista exibiu o hall de entrada com diversos quadros, um display fotográfico em tamanho real e até uma bateria.

A sala de estar também é marcante e possui prateleiras repletas de itens de luxo do chão ao teto. Já a sala de jantar é mais clean e conta com decoração minimalista em tons de verde limão. GKay também passou pela cozinha cinza repleta de eletrodomésticos luxuosos e confirmou que sabe cozinhar até feijoada.

Por fim, a influenciadora exibiu sua suíte, que conta com uma cama gigantesca, sofá e um banheiro equipado com televisão e até alguns armários abarrotados de roupa. Apesar do espaço, Gkay ainda possui outros dois cômodos reservados para guardar outras peças de luxo, como bolsas e sapatos extravagantes.

Hall de entrada da mansão de Gkay - Reprodução/Youtube

Sala de estar da mansão de Gkay - Reprodução/Youtube

Cozinha da mansão de Gkay - Reprodução/Youtube

Portas da mansão de Gkay - Reprodução/Youtube

Suíte da mansão de Gkay - Reprodução/Youtube

Banheiro da mansão de Gkay - Reprodução/Youtube

Closet da mansão de Gkay - Reprodução/Youtube

Coleção de bolsas de luxo na mansão de Gkay - Reprodução/Youtube

Vale lembrar que a influenciadora nordestina gastou destaque ao dividir vídeos de sua rotina de forma descontraída e divertida. Em pouco tempo, Gessica se tornou uma figura constante na mídia, ao causar com seus looks diferentões e principalmente, com seu festival de aniversário anual, a ‘Farofa da Gkay’, que conta com a presença de diversas celebridades.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por POD DELAS (@poddelas)

Gkay leva tombo durante fotos na Semana de Moda de Nova York:

Recentemente, a influenciadora digital Gkay passou por um perrengue na Semana de Moda de Nova York, nos Estados Unidos. A famosa revelou que estava posando para as fotos na entrada de um desfile quando perdeu o equilíbrio e caiu em um arbusto. A cena da queda de Gkay foi registrada em um vídeo e o momento deu o que falar na internet.