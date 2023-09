Gkay leva tombo durante fotos na Semana de Moda de Nova York

Gkay se diverte ao exibir vídeo do seu tombo ao posar para fotos nos bastidores de desfile na Semana de Moda de Nova York

A influenciadora digital Gkay surpreendeu os fãs ao mostrar que levou um tombo na Semana de Moda de Nova York, nos Estados Unidos. Ela revelou que estava posando para as fotos na entrada de um desfile quando perdeu o equilíbrio e caiu em um arbusto.

A cena da queda de Gkay foi registrada em um vídeo e o momento deu o que falar na internet. Na legenda, ela brincou com o ocorrido. “Quem vê close não vê queda”, declarou.

Nos comentários, os fãs brincaram com a queda dela. “Pelo menos todo mundo olhou para você, amiga”, brincou um seguidor. “Ela cai com elegância”, declarou outro. “Uma queda chique”, escreveu mais um.

Gkay fala sobre procedimento estéticos

Há pouco tempo, Gkay abriu o jogo sobre a reversão de procedimentos estéticos que realizou no passado. A influenciadora participou do programa “De Frente Com Blogueirinha” do canal Dia TV. “Tirei três litros de ácido hialurônico que tinha no meu rosto. Eu tinha um pouco de distorção de imagem. Lábio carnudo é uma coisa, salsicha é outra”, brincou a comediante ao revelar sobre seus procedimentos antigos.

A estrela ainda comentou sobre o impacto que a reversão destes procedimentos teve em sua autoestima: “Achei que ia ficar com a autoestima mais baixa, mas foi o contrário, me sinto muito melhor hoje. Inclusive, não teria feito muitos procedimentos que fiz”.

Por fim, a comunicadora ainda refletiu sobre esta nova fase e este processo de desfazer-se dos procedimentos: “Às vezes a gente perde a mão mesmo nisso de buscar o melhor e se comparar. Hoje tento não me comparar porque o legal é a gente fazer nosso trabalho e a pessoa gostar do que a gente faz, não do que o outro está fazendo e a gente está copiando”.