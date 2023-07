Giulia Costa encanta com detalhes de sua nova casa: ‘Minha cara’

Atriz e cineasta Giulia costa deixa seguidores apaixonados em sua nova casa e ganha elogio da mãe, Flávia Alessandra

Neste último sábado, 8, a atriz e cineasta Giulia Costa decidiu encantar os seus seguidores! Em suas redes sociais, a filha da atriz Flávia Alessandra mostrou alguns novos detalhes de sua casa, onde está morando sozinha, após sair da residência de sua mãe e do apresentador Otaviano Costa.

“Tomando forma e ganhando minha cara! Cada cantinho com uma coisa especial…”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, a atriz dá detalhes de alguns cantinhos de sua casa.

Perto de sua cama, Giulia colocou alguns quadros e detalhes fofos, como um filtro dos sonhos e uma bandeira de seu signo de peixes. Além disso, a cineasta possui uma coleção de elefantinhos e alguns outros detalhes importantes em sua geladeira. A filha de Flávia Alessandra ainda aproveitou para mostrar a vista que tem do apartamento e seu cachorro que lhe faz companhia.

Os comentários foram inundados de elogios para a casa da atriz. “Tá muito linda essa casinha”, exaltou Flávia Alessandra. “Que linda! Você realmente valoriza o que é importante nas nossas vidas… Amizade, companhias, família, amigos… O resto, luxo, soberba, coisas caríssimas, qualquer um pode comprar, é só lutar!”, disparou uma outra internauta. “Um cantinho para chamar de seu! Parabéns pela conquista”, celebrou uma terceira pessoa. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição da casa de Giulia Costa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giulia Costa (@giuliacosta)

Giulia Costa surge com a irmã mais velha, que é filha de Renata Sorrah e Marcos Paulo

A atriz Giulia Costa, que é filha de Flávia Alessandra e Marcos Paulo, surpreendeu os fãs ao mostrar um álbum de fotos com uma de suas irmãs mais velhas, a médica Mariana Sochaczewski – que é fruto da relação da atriz Renata Sorrah com o diretor falecido Marcos Paulo.

Nas imagens, elas apareceram juntas e se divertindo em vários momentos. Na legenda, Giulia contou sobre a admiração que sente pela irmã. “Dia do maior pedaço do papai em mim. Obrigada por compartilhar histórias de vocês comigo e me fazer viver um pouquinho mais com ele. Obrigada por ser a irmã mais velha que puxa minha orelha quando necessário e que me mostra que eu sempre mereço mais do que eu penso…", iniciou ela.