Gabriel Santana revela como é o seu novo apartamento em São Paulo

O ator e ex-BBB Gabriel Santana se mudou para um novo apartamento e mostrou várias fotos da decoração do espaço

O ator e ex-BBB Gabriel Santana está vivendo em um novo lar. Nesta semana, ele contou que se mudou para um novo apartamento na cidade de São Paulo e já revelou como é a decoração dos ambientes.

Em um post no Instagram, o rapaz exibiu as fotos dos espaços. “Primeiros registros na nova casinha”, disse ele na legenda. O local tem o estilo mais industrial, uma grande janela para a iluminação natural e várias obras de arte.

Gabriel ainda fez questão de dar um toque de cor com uma rede amarela na sala e muitas plantas em vasos espalhados pelos locais.

Recentemente, Gabriel Santana contou sobre a vida amorosa após o BBB 23. Ele relembrou os beijos que deu dentro do reality show. "Para mim beijo nunca foi um tabu. Beijar ou parar de beijá-los também. Eu acho que o que eu tive com a Sarah e com o Fred, foi muito sincero, foi muito real e fez sentido lá dentro. Depois a gente começou a ver que talvez a nossa amizade estava indo para outro lugar que o beijo não cabia mais, então a gente parou de se beijar, tanto com a Sarah, tanto com Fred", afirmou ele.

E completou: "Aqui fora são outros 500, eu não tenho essa expectativa, não tenho esse desejo, mas eu também não posso afirmar que não vai acontecer".

Gabriel Santana fez tatuagem em local discreto

O ator e ex-BBB Gabriel Santana fez a sua primeira tatuagem. Ele compartilhou um vídeo nas redes sociais para mostrar que fez um desenho em sua virilha.

O artista tatuou o desenho de um urso na região do quadril e surpreendeu seus fãs com o local estratégico que escolheu para a tatuagem.

“E depois de uma trolagem, agora é real! Fiz minha primeira tatuagem e estou deixando aqui registrado com vocês esse momento. As minhas reações foram bem claras quanto a tatuagem”, disse ele.