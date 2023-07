Ex-BBB Gabriel Santana faz tatuagem na virilha: 'A primeira'

Gabriel Santana surpreende ao mostrar o resultado de sua tatuagem em local estratégico

O ator e ex-BBB Gabriel Santana fez a sua primeira tatuagem. Nesta quinta-feira, 20, ele compartilhou um vídeo nas redes sociais para mostrar que fez um desenho em sua virilha.

O artista tatuou o desenho de um urso na região do quadril e surpreendeu seus fãs com o local estratégico que escolheu para a tatuagem.

“E depois de uma trolagem, agora é real! Fiz minha primeira tatuagem e estou deixando aqui registrado com vocês esse momento. As minhas reações foram bem claras quanto a tatuagem”, disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel Santana (@gbielsantana)

Recentemente, Gabriel Santana contou sobre a vida amorosa após o BBB 23. Ele relembrou os beijos que deu dentro do reality show. "Para mim beijo nunca foi um tabu. Beijar ou parar de beijá-los também. Eu acho que o que eu tive com a Sarah e com o Fred, foi muito sincero, foi muito real e fez sentido lá dentro. Depois a gente começou a ver que talvez a nossa amizade estava indo para outro lugar que o beijo não cabia mais, então a gente parou de se beijar, tanto com a Sarah, tanto com Fred", afirmou ele.

E completou: "Aqui fora são outros 500, eu não tenho essa expectativa, não tenho esse desejo, mas eu também não posso afirmar que não vai acontecer".

Gabriel Santana surpreende ao revelar novo visual:

Gabriel Santana causou comoção na internet na última terça-feira, 25. É que o ex-brother decidiu mudar o visual para participar da final do BBB23. Pelo Instagram, ele mostrou que abandonou os cabelos escuros e deu olá aos fios totalmente platinados com a transformação radical: "Novo ciclo", o artista explicou sua decisão.