Fred Bruno choca ao exibir cueca autografada por ídolo do futebol: “Cheiro”

Ex-BBB Fred Bruno tem cueca autografada por astro do futebol emoldurada no banheiro de casa; veja imagens

Quem acompanha o jornalista esportivo Fred Bruno sabe que ele é apaixonado por futebol. O que os seguidores do ex-participante do Big Brother Brasil não sabiam é que essa paixão é tamanha, que o comunicador tem até um “altar” para homenagear um de seus maiores ídolos do esporte no banheiro de casa!

O influenciador Lucas Rangel foi quem visitou a residência do jornalista e mostrou tudo o que encontrou de mais inusitado por lá em suas redes sociais, incluindo uma roupa íntima masculina autografada pelo jogador de futebol Cristiano Ronaldo. A peça está emoldurada no banheiro da mansão do comunicador, que ganhou destaque durante o reality da Globo neste ano.

Lucas ficou chocado quando notou a cueca e fez questão de brincar com Fred: "Vocês imaginam o cheiro? Brincadeira gente, essa não foi usada não, ele assinou uma nova”, disse o influenciador. Mas além da cueca autografada, ele também mostrou outros pertences inusitados do ex-namorado da empresária e influenciadora digital Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa.

Entre os aposentos da residência luxuosa, Fred tem um quarto inteiro apenas para armazenar sua coleção gigantesca de calçados, assim como seu filho, o pequeno Cris, que também tem seu próprio arquivo de tênis estilosos. Inclusive, vale lembrar que o nome do menino é uma homenagem ao ídolo do jornalista, Cristiano Ronaldo. É muita paixão!

Bianca Andrade e Fred Bruno comemoram aniversário do filho com festa temática:

O baby Cris, filho dos ex-BBBs e influenciadores, Bianca Andrade e Fred Bruno completou dois aninhos no último sábado, 15, e para comemorar a data especial os papais se juntaram em um festão temática de safári, ambientado no ar livre com diversas mesas de doces, pelúcias de animais selvagens enormes e brinquedos infláveis para a diversão do pequeno. Confira todos os detalhes da festa!