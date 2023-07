Bianca Andrade e Fred Bruno comemoram aniversário do filho com festa temática de safári; veja!

Os influencer, Bianca Andrade e Fred, estão comemorando 2 aninhos do baby Cris com direito até a looks combinando

O baby Cris, filho dos ex-BBBs e influenciadores, Bianca Andrade e Fred Bruno completa dois aninhos neste sábado, 15, e para comemorar a data especial os papais se juntaram em uma festinha temática de safári para o pequeno.

Nos stories do Instagram, ambos compartilharam detalhes da festinha do Gudogo, apelido carinhoso da mãe para o pequeno, a festa que está ambientada no ar livre conta com diversas mesas de doces, pelúcias de animais selvagens enormes e brinquedos infláveis para a diversão do pequeno.

O ex-casal ainda estava arrasando em looks iguais e tematicos para a festa do baby, os dois vestiram um conjunto completo de animal print enquanto Cris estava vestido de explorador.

Em entrevista ao Gshow, Bianca falou sobre a decisão de fazer uma festa mais intimista para o baby: "Ao contrário de fazer uma festa para 300 convidados, decidimos chamar só a família e pessoas que realmente fazem parte do convívio do Cris para ele ser feliz e brincar", revela a influencer.

“O Cris é a prioridade na nossa vida. As comidinhas e o tema da festa são coisas que ele gosta. A comemoração será na minha casa para pouquíssimos convidados, por justamente ser um lugar que ele já está acostumado, e para que tenhamos um momento alegre, no qual, principalmente o Cris, se divirta muito. Se ele estiver feliz, com certeza teremos um dia muito mais inesquecível".

Veja detalhes da festa:

Bianca Andrade elogia Fred Bruno em relação à paternidade

Apesar de separados, Bianca Andrade e Fred sempre tiveram uma boa relação e ela fez questão de elogiar o ex-parceiro em relação à paternidade:

"Nós realmente temos uma relação de pai, mãe e criança. Não tem essa de 'o pai ajuda'. Sou muito feliz por ter essa ligação e oferecer essa família para meu filho e vejo que isso vem muito da nossa maturidade. Falo sempre que a melhor escolha da minha vida foi o Fred para ser pai do meu filho", elogia ela.