Bianca Andrade dá detalhes da festa de 2 anos do filho: ‘Intimista’

Bianca ainda exaltou o ex-BBB, Fred como pai em entrevista ao Gshow

O baby Cris, filho dos ex-BBBs e Influenciadores, Bianca Andrade e Fred Bruno completa dois aninhos neste sábado, 15. Para a comemoração os papais, que são separados, preferiam fazer uma celebração mais intimista para o Gudugo, apelido carinhoso da mãe para o pequeno. Em entrevista ao Gshow a empresária falou sobre a decisão:

"Criar um filho é uma novidade todos os dias. Há um lado difícil, mas a parte da satisfação é muito prazerosa. Ser mãe é uma loucura. Tem horas que você se questiona se nasceu mesmo para isso, e, no segundo seguinte, já pensa: 'Como vivi todo esse tempo sem essa coisinha linda'", derrete-se a mamãe.

"Ao contrário de fazer uma festa para 300 convidados, decidimos chamar só a família e pessoas que realmente fazem parte do convívio do Cris para ele ser feliz e brincar", revela a influencer.

Bianca também cantou a decisão surgiu depois que Fred e ela perceberam que o filho não se divertiu tanto quanto poderia no primeiro aniversário, por estar rodeado por pessoas com quem não tinha tanto contato

“O Cris é a prioridade na nossa vida. As comidinhas e o tema da festa são coisas que ele gosta. A comemoração será na minha casa para pouquíssimos convidados, por justamente ser um lugar que ele já está acostumado, e para que tenhamos um momento alegre, no qual, principalmente o Cris, se divirta muito. Se ele estiver feliz, com certeza teremos um dia muito mais inesquecível".

A influencer também fez questão de exaltar a relação dela com o ex-marido, Fred, ela deixa claro que há diferenças, sim, entre o ex-casal, que se separou quando Cris tinha apenas nove meses, mas que a amizade de longa data e prioridade é sempre o filho.

"Nós realmente temos uma relação de pai, mãe e criança. Não tem essa de 'o pai ajuda'. Sou muito feliz por ter essa ligação e oferecer essa família para meu filho e vejo que isso vem muito da nossa maturidade. Falo sempre que a melhor escolha da minha vida foi o Fred para ser pai do meu filho", elogia ela.