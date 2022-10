Fique por dentro de algumas curiosidades luxuosas das casas dos famosos

Mariah Carey, Adele, Kim Kardashian e outras estrelas possuem alguns itens ou peculiaridades que fazem suas casas serem especiais

Cada casa tem sua peculiaridade, principalmente quando estamos falando de decoração. E com os famosos não poderia ser diferente!

Com itens de luxo, cores de parede e coisas inusitadas, as estrelas conseguem transformar os imóveis comprados em seus.

Confira aqui algumas curiosidades de itens e decorações das casas de sete famosos de acordo com o site Hollywood Forever.

Ashley Tisdale e sua biblioteca

A atriz conhecida por interpretar a personagem Sharpey na série de filmes High School Musical, Ashley Tisdale gastou boa parte do orçamento da sua casa enchendo uma estante de livros.

Em um tour por sua casa, a estrela contou que quando a casa estava pronta, a estante na sala estava vazia. Por isso, Ashley pediu para o marido comprar livros e adquirir 400 deles.

“Estas prateleiras, eu tenho que ser honesta, não tinham livros até alguns dias atrás”, confessou a artista.

Mariah Carey e seu closet de milhões (literalmente)

Em seu apartamento em Tribeca, Nova York, Mariah Carey possui um closet surpreendente e capaz de armazenar os diversos looks que possui.

Isso porque, o closet da diva pop possui vários cômodos. E estes quartos dentro do closet são divididos por itens. A cantora possui um quarto apenas para sapatos, outro para vestidos e um outro para suas lingeries.

Kim Kardashian e cores

A propriedade de Kim Kardashian (41) em Calabasas na Califórnia foi meticulosamente pensada pela influenciadora.

Isso porque as cores do lado de fora do imóvel, que são neutras como cinza, creme e preto, também estão presentes nos cômodos e em outros partes internas da casa.

As quadras de tênis e até os carros da estrela do reality-show The Kardashians são cinza, creme e preto para ornar com a estética da casa.

Ao mostrar um estúdio que é um anexo de sua casa, os seguidores de Kim puderam notar esse padrão de cores escolhido pela modelo.

O espaço de bem-estar de Naomi Campbell

A modelo Naomi Campbell transformou sua luxuosa vila no Quênia em um paraíso do bem-estar e relaxamento.

A estrela possui quatro piscinas e um spa. Seus convidados podem praticar hidroterapia, no qual tomam banho por 30 minutos e entram em uma banheira para banharem-se em lama.

O museu particular de Serena Williams

Serena Williams tem seu museu particular em sua casa! A atleta possui diversas obras artísticas em sua sala de estar.

A tenista que se aposentou este ano, possui obras do artista Kaws que são avaliadas entre 100.000 e 150.000 dólares (cerca de 510.000 a 775.500 reais).

A irmã de Venus Williams ainda possui uma obra de Radcliffe Bailey chamada “Astro Black” que contém uma pedra real da Lua.

John Stamos, o fã da Disney

Os aficionados pela Disney irão babar ao verem a casa do ator John Stamos em Beverly Hills! Isso porque na parte externa de seu escritório, o artista conhecido pela série Três É Demais não só possui uma placa gigantesca da Disney World mas também um carrinho de uma das atrações do parque.

O chiclete de Adele

A casa de Adele na Califórnia tem um item bem peculiar que torna a propriedade muito especial. A diva pop tem um chiclete emoldurado na parede. Quem mastigou o chiclete foi ninguém menos que a cantora Celine Dion.

Em 2019, Celine participou do quadro Carpool Karaoke do talk-show The Late Late Show apresentado por James Corden.

O apresentador pediu para cantora cuspir o chiclete em um pedaço de papel e enviou o item para Adele.