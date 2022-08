Kim Kardashian abre as portas de parte da sua casa ao publicar tour

A influenciadora Kim Kardashian compartilhou um tour pelo seu escritório, que é uma extensão de sua mansão na Califórnia

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 16h56

Nesta sexta-feira, 12, Kim Kardashian (41) compartilhou um vídeo fazendo um tour pelo seu escritório, que é uma extensão de sua mansão na Califórnia.

O espaço com mais de 4 mil m² é inteiro composto por cores neutras como tons de bege, off-white e marrom. As cores também são usadas pela influenciadora em sua marca de roupas.

Assim como em sua casa, a decoração do local é minimalista e composta por mesas de reunião e bancos seguindo os tons neutros escolhidos por Kim.

A única parte do escritório que destoa das cores neutras são duas paredes onde a modelo reuniu suas capas de revistas em diversos quadros. Em um desses quadros, está a primeira capa da Kardashian, em uma revista americana voltada para cachorros chamada K9.

“Foi minha primeira capa. Eu estava desesperada para estampar uma capa de revista e a K9 ligou. Eu queria tanto aparecer que pedi o cachorro de Khoé [Kardashian] ou de Nicole Richie emprestado, porque eu não tinha um. Não sei de quem é o cachorro na foto, mas é de uma delas. Mas funcionou e eu consegui a capa”, revelou.

Além dos quadros nas paredes, Kim ainda colocou mais capas de revistas em uma mesa na sala de espera do escritório. A ex-namorada de Pete Davidson (28) foi influenciada pela mãe, Kris Jenner (66).

O escritório ainda possui dois camarins, um para Kim e outro para suas modelos. O camarim da estrela do reality-show The Kardashians possui um banheiro com um chuveiro. Um fato curioso, até para Kim, é que uma cadeira foi posicionada no chuveiro.

“Às vezes eu faço uma sessão de fotos com tintas em cima de mim e outras coisas e eu adoro entrar aqui, ir direto para o chuveiro, enxaguar. E há uma cadeirinha aqui para me ver no chuveiro... Não tenho certeza de quem teve essa ideia, ou quem vai relaxar e conversar comigo”, comentou Kim.

