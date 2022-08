Após anunciar aposentadoria, Serena Williams recebe homenagem de Michelle Obama

A ex-primeira-dama americana Michelle Obama prestou uma homenagem para a tenista Serena Williams que anunciou seu afastamento das quadras

Após Serena Williams (40) anunciar que irá se aposentar, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos Michelle Obama (58) prestou uma homenagem para a tenista em seu Instagram.

“Serena, obrigada por tudo que você fez para quebrar barreiras e ser uma luz positiva nesse mundo. Todos nós assistimos você usar a coroa da humildade, graça, e integridade que todos nós podemos aspirar. Significou muito acompanhar sua jornada como uma atleta, como uma mãe, como uma líder de negócios, e mais. Eu te desejo o melhor enquanto você evolui nesse novo capítulo. E por favor saiba que eu sempre estarei torcendo por você”, escreveu Michelle em seu Instagram.

Nesta última terça-feira, 9, a atleta compartilhou por meio de um artigo na revista americana Vogue, que irá se despedir das quadras.

“Chega um momento na vida em que temos que decidir seguir em uma direção diferente”, comentou a tenista.

Serena se despedirá das quadras no torneio US Open, que acontece em Nova York no final do mês de agosto.

