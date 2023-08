Ficou com inveja?! Neymar Jr faz comentário ao ver o lago de Rodrigo Faro: 'Injusto'

Rodrigo Faro exibe vídeo do lago artificial em sua fazenda e Neymar Jr rouba a cena com comentário inesperado

O jogador de futebol Neymar Jr deu o que falar na internet na manhã deste domingo, 6, ao fazer um comentário inesperado em um post do apresentador Rodrigo Faro. Tudo começou quando o comunicador exibiu um vídeo do lago artificial luxuoso que mandou construir em sua fazenda.

No vídeo, Faro apareceu de bermuda verde ao dar um mergulho no lago, que foi feito com decoração de várias pedras e platas ao lado da casa. “Estreando o lago na casa da fazenda!”, disse ele. Então, Neymar Jr viu o post e fez questão de comentar.

“ O teu pode e o meu, não. Muito injusto isso... Vou ter que nadar no seu ”, disse o atleta, com um ar de 'inveja' do lago do amigo famoso. O comentário de Neymar é uma referência à polêmica envolvendo o lago artificial que mandou construir em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

O lago de Neymar foi interditado pela justiça durante uma vistoria em junho e ele recebeu multas ambientais, que custam cerca de R$ 16 milhões. Ele entrou com recurso e o caso é analisado pela justiça.

A mansão de Vini Jr

O jogador de futebol Vinicius Jr surpreendeu ao mostrar novos detalhes de sua mansão de luxo no Rio de Janeiro. Ele recebeu a visitar de Neymar Jrem sua casa e mostrou fotos dos dois almoçando juntos. Na foto, eles mostraram detalhes da decoração da sala de jantar. O local conta com uma grande mesa com 12 lugares, pé direito alto, móveis na cor preta, tapete, cortinas enormes e pendentes dourados.

Os detalhes do ambiente foram revelados em fotos compartilhadas por Neymar e Vinicius nas redes sociais. Na legenda do seu post, Vini celebrou o encontro com o amigo. “Quando você vira amigo do seu ídolo e ele vem pasar o dia com você. 'Nunca desista dos seus sonhos' nunca fez tanto sentido. Obrigado por tanto e te amo”, declarou.

A mansão de Vinicius Jr fica em um condomínio de luxo na Barra da Tijuda, no Rio de Janeiro, e é avaliada em cerca de R$ 20 milhões. O local ficou três anos em obra e conta até com uma boate subterrânea.